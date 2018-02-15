Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 15 февраля
Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Сегодня, 15 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 15 февраля:
Горнолыжный спорт
Слалом, женщины
Мария Григорова
Начало в 7:00* - 1 попытка, 10:45 - 2 попытка, финал
Супер гигант, мужчины
Игорь Закурдаев
Начало в 8:00 - финал
Лыжные гонки
10 км, свободный стиль, женщины
Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева
Начало в 12:30 - финал
Фристайл
Акробатика, женщины
Жанбота Алдабергенова, Маржан Акжигит, Акмаржан Калмурзаева, Аяна Жолдас
Начало в 17:00 - квалификация 1 и 2
Биатлон
15 км, индивидуальная гонка, женщины
Ольга Полторанина, Галина Вишневская, Дарья Климина, Алина Райкова
Начало в 14:15 - финал
20 км, индивидуальная гонка, мужчины
Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко
Начало в 17:20 - финал
*по времени Астаны
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Фото: jagranjosh.com