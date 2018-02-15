Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Сегодня, 15 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 15 февраля:

Горнолыжный спорт

Слалом, женщины

Мария Григорова

Начало в 7:00* - 1 попытка, 10:45 - 2 попытка, финал

Супер гигант, мужчины

Игорь Закурдаев

Начало в 8:00 - финал

Лыжные гонки

10 км, свободный стиль, женщины

Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева

Начало в 12:30 - финал

Фристайл

Акробатика, женщины

Жанбота Алдабергенова, Маржан Акжигит, Акмаржан Калмурзаева, Аяна Жолдас

Начало в 17:00 - квалификация 1 и 2

Биатлон

15 км, индивидуальная гонка, женщины

Ольга Полторанина, Галина Вишневская, Дарья Климина, Алина Райкова

Начало в 14:15 - финал

20 км, индивидуальная гонка, мужчины

Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко

Начало в 17:20 - финал

*по времени Астаны

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Фото: jagranjosh.com