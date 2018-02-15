В самолёте Москва–Орск погиб 31-летний уроженец Актобе

Он закончил актюбинскую среднюю школу №3 и поступил учиться в Балтийский технический университет в Санкт-Петербурге.

11 февраля самолёт Ан-148 вылетел из Москвы в Орск и через несколько минут пропал с радаров и упал. Погибли все, это 71 человек. Среди них 31-летний Евгений Ильинов, он собирался после Орска к родителям в Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Самолет «Саратовских авиалиний» вылетел из Домодедово в Орск в 14:24. На борту были 6 членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей 5, 12 и 17 лет. Самому пожилому пассажиру было 79, в основном жители Оренбургской области.

Евгению Ильинову был 31 год. Он закончил актюбинскую среднюю школу №3 и поступил учиться в Балтийский технический университет в Санкт-Петербурге.

"Последний раз я видел его 5 лет назад, – поделился организатор Актюбинской школы юных летчиков Александр Курбанов, где учился Евгений. – Мы летели в одном самолете из Актобе в Москву. Он был прекрасным парнем, мечтал о небе, учился в нашей школе до 2004 года, после уехал учиться в Петербург и окончил там технический университет. Он был очень порядочным, целеустремленным, воспитанным, учился всегда хорошо и добивался своих целей. Видите, какая судьба: мечтал о небе, пилотом не стал, но погиб в авиакатастрофе", – с горечью добавил Александр Константинович.

Два года назад Евгений работал в комитете по развитию предпринимательства в Петербурге, позже переехал в Москву. По его Инстаграму можно понять, что мужчина любил путешествовать, побывал во многих городах: Зальцбурге, Венеции, Челябинске, Баку, Ялте и Марракеше. Осенью 2016 года он покорил самую высокую точку Доломитовых Альп – ледник Мармолада.

"Усталые и счастливые прошли по Доломитовым Альпам 14 км. С подъемами и спусками. Максимальная высота 3000 метров, время 5,5 часов. Полная тишина в горах и свежий воздух, все очень здорово", – писал Евгений о своем путешествии.

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Фото: соцсети