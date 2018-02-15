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Число погибших при стрельбе в школе во Флориде возросло до 17 человек

15 февраля 2018, 06:42

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду.

По меньшей мере 17 человек стали жертвами стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа округа Броварда Скотта Исраэла.

По его словам, 12 человек убиты в здании школы, трое — на улице, еще двое скончались в больнице. Шериф не привел данных о числе раненых, отметив, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.

Ранее СМИ сообщали о 15-16 погибших. Как заявил глава округа Бровард Бим Фер, 17 человек получили ранения.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около трех тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Полиция заявила, что подозреваемый, который ранее учился в этой школе, был задержан. СМИ сообщают, что задержанным может быть 19-летний Николас Круз, который, по словам одного из учителей школы, в прошлом году угрожал своим одноклассникам. В результате ему запретили проходить на территорию школы с рюкзаком.

​​Президент США Дональд Трамп обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, предложив ему помощь. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Фото: © REUTERS / HANDOUT, РБК


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