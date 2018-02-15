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Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в 378 км от Алматы

15 февраля 2018, 07:11

Магнитуда MPV 4.5.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 февраля 2018 года в 23 час 14 мин 11 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

«Эпицентр землетрясения расположен в 378 км на восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.93° с.ш. 81.47° в.д. Глубина 15 км», - сообщили в СОМЭ.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: Dreamstime.com


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