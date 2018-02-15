Бузова разочаровала пошлым клипом с «самым красивым преступником»

Ольга Бузова презентовала ролик на новую песню Wi-Fi. Однако многие зрители раскритиковали видео, увидев в нем многочисленные повторы и вульгарные танцы, пишет Рамблер.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова сделала важное объявление. Она сообщила, что обнародовала клип на свою новую песню Wi-Fi.

"Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились…Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше признаюсь… я нервничаю, не спали всю ночь…Я очень жду Ваших отзывов и комментариев" — обратилась к многочисленным подписчикам Бузова.

Видео находится в свободном доступе в интернете. Сюжета как такового у ролика нет. Бузова, облаченная то в облегающий золотистый комбинезон, то в черное боди, то в колготки в крупную сетку, флиртует с "мужчиной Wi-Fi", которого отыгрывает "самый красивый преступник" Джереми Микс. Ольга трется о мужчину всеми частями тела, поворачиваясь к нему то так, то эдак, при этом утверждает, что: "Ты меня хочешь, а получишь…".

В конце ролика Бузова, которую лысый татуированный красавчик поглаживал по пятой точке и вел за хвост на голове как за поводок, внезапно отворачивается от него и уходит, махнув на прощание рукой. Однако центральным моментом клипа стали своеобразные танцы Ольги и ее кордебалета. Девушки в едином ритме сидя на корточках двигаются вверх-вниз.

Собственно, именно эти движения и не пришлись по вкусу многим зрителям. Пользователи Сети назвали танцы вульгарными и примитивными. Впрочем, досталось Бузовой и по другим причинам.

"Я думала будет круче, мне не очень понравился клип (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Клип пустоват. Динамика повторяющаяся. Не хватило бюджета похоже… все ушло на "преступника". Но чувак реально симпотный", "Все слизано с Ciara «love sexy magic»; ((((((Зачем тогда режиссер?", "Запороли трек таким клипом. Не нанимайте больше этого режиссера, плохо!", "песня красивая, а клип ужасно низкого и пошлого смысла, не твоего статуса Оля, как тебя угораздило, жаль, что и слова песни, абсолютно противоречат клипу, который абсолютно порнографический и дешевый… пересними Оля, не позорься и не опускайся до этого низкого уровня…" — высказались зрители.

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