В двух многоэтажках Кызылорды прогремел взрыв газа

Человеческих жертв удалось избежать только потому, что хозяев, на момент происшествия, в квартире не оказалось.

В Кызылорде взрыв газа прогремел сразу в двух многоэтажных домах, шок и ожоги получила 24-летняя девушка, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Первое сообщение в службу спасения поступило от жителей дома №1 по улице Тайманова, где сначала произошёл хлопок, а следом разнесло часть балкона квартиры на первом этаже. Человеческих жертв удалось избежать только потому, что хозяев, на момент происшествия, в квартире не оказалось.

Несколько минут спустя произошел второй взрыв на этой же улице в соседнем доме №3. В 15-ой квартире вслед за взрывом начался пожар. Сильнейший шок, ожоги лица и ног третьей степени получила 24-летняя девушка. По словам очевидцев, проблемы с газом начались после полудня. Причём, одновременно в нескольких районах Кызылорды. Дежурные аварийной службы советовали дозвонившимся отключить газовые приборы. Но официальное предупреждение - в виде смс рассылок - горожане получили уже после прогремевших взрывов. В ДЧС информацию подтвердили, уточнив, что сообщение о случившемся поступило около 3 часов дня. Пока официальных комментарий от представителей газовых служб не было.

«Сначала послышался сильный шум. Подумала - дочка чайник поставила. Потом сама к газовой пошла. Самая маленькая конфорка запылала огромным пламенем. Я очень испугалась. Выключила газ, вывела на улицу дочь и 92-летнюю маму. Потом стала стучаться ко всем соседям, чтобы тоже покинули квартиры до прибытия аварийных служб. В этот момент прогремел взрыв», - рассказала жительница Кызылорды Гульнар Аргынбаева.

Фото: Хабар 24