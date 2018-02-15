Касательно авансовых платежей после сдачи декларации по КПН

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по г. Астаны сообщает, что не исполняют налоговые обязательства по предоставлению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу:

1) налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;

2) вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;

3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения юридического лица, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода;

4) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 289 Налогового кодекса;

5) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса;

6) налогоплательщики, соответствующие условиям пунктов 2 и 3 статьи 290 Налогового кодекса;

7) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 708 Налогового кодекса.

Налогоплательщики, которые не попадают под действие пункта 2 статьи 305 Налогового кодекса, обязаны представлять расчет сумм авансовых платежей до и после сдачи КПН.

Напоминаем, что приближается срок предоставления расчета сумм АП после сдачи декларации по КПН. Расчет должен быть представлен не позднее 20 апреля текущего года за 2, 3, 4 кварталы 2018 года в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.

При этом сумма авансовых платежей после сдачи декларации исчисляется в размере трех четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 302 и статье 652 Налогового кодекса (АП 2018 г. = (3/4 × КПН 2017 г).

С 2018 года дополнительный расчет сумм авансовых платежей по КПН после сдачи декларации по форме 101.02 может быть представлен до 31 декабря, но уплата производится до 25 числа текущего календарного года.

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20% от суммы превышения фактически исчисленного КПН за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более 20%.