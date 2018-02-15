Предприятия Актюбинской области подписали меморандумы об обеспечении трудовых прав

В Актюбинской области по традиции крупные и средние предприятия региона проводят отчетные встречи перед работниками о выполнении производственных программ, коллективных договоров и меморандумов за 2017 год с участием руководства области и профсоюзов, передает Zakon.kz со ссылкой на Информационный центр «Актобе акпарат».

В среду, 14 февраля, глава региона Бердыбек Сапарбаев провел встречу с руководством и трудовым коллективом одного из крупнейших производственных предприятий АО «Актюбинский завод хромовых соединений». Открывая встречу, глава региона проинформировал участников о социально-экономическом развитии области по итогам 2017 года, реализации поручений президента, государственных и правительственных программ. После этого был заслушан доклад председателя правления АО «АЗХС» Алексея Химича об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2017 год.

Так, несмотря на неустойчивые цены, в минувшем году завод выработал 107 тысяч тонн продукции, что соответствует показателю 2016 года. На модернизацию предприятия было направлено более 1,3 млрд. тенге. По итогам года акционерное общество в полном объеме выполнило социальные обязательства и обязательства по заработной плате перед работниками.

Заслушав доклад, Бердыбек Сапарбаев поблагодарил руководство предприятия за эффективную работу и обозначил задачи на 2018 год.

«В текущем году, как и прошлом, важно сохранить стабильность и не допустить сокращения объема производства», - подчеркнул глава региона.

Особое внимание аким области уделил вопросам исполнения коллективных договоров, повышения заработной платы работников не менее чем на 10-15%, сохранения рабочих мест, Также он призвал активнее участвовать в реализации поручения президента по цифровизации и модернизации производства, продолжить развитие казахстанского содержания и социальной ответственности.

На встрече задать вопросы Бердыбеку Сапарбаеву могли все желающие работники завода. Их интересовало обеспечение жильем и возможность пересмотра графика работы детских садов. Заводчане также выразили благодарность за решение вопроса о ремонте автодороги, ведущей к предприятию, который был поднят ими на аналогичной встрече в январе 2017 года.

Завершилась встреча подписанием меморандума между акиматом области, руководством предприятия и территориальным объединением профсоюзов о дальнейших согласованных действиях и взаимопонимании на региональном уровне в вопросах регулирования трудовых отношений, обеспечения социальных гарантий для работников.

Подобные меморандумы заключены с 88% крупных предприятий области, до конца текущего месяца будут охвачены все компании с общей численностью более 50 тыс. работников.

Ранее глава региона провел аналогичные встречи с трудовыми коллективами «СНПС – Актобемунайгаз», «СНПС - АТК», ТОО «ККБК «Великая стена» и ТОО «Казахойл Актобе».

Фото: информационный центр «Актобе акпарат»