Что происходит в системе образования Казахстана

Будущее современной цивилизации зависит не только от уровня технологического прогресса и экономического роста, но и от качества человеческого капитала. В своем Послании Глава государства обозначил, что «к сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом», сообщает Zakon.kz со ссылкой на PrimeMinister.kz.

Согласно данным Глобального индекса конкурентоспособности, в 2017 году по охвату начальным образованием Казахстан занял 4 место среди 137 стран мира, повысив свою позицию со 118 места.

В рейтинге «Индекс человеческого развития» Казахстан занимает 56-е место из 188 государств, расположившись в списке стран с высоким уровнем человеческого развития.

По показателю экономической конкурентоспособности по версии Института менеджмента IMD-2017 на 9 позиции улучшена позиция Казахстана по субфактору «Образования», расположившись на 35 месте в мире. Также, Казахстан вступил в Комитеты ОЭСР по инновационной политике и образовательной политике.

Актуальность модернизации системы образования Казахстана обусловлена важностью социальной функции — выработки и трансляции знаний, которые выполняют в современном обществе ключевую роль в разделении труда.

«Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех», — отметил Глава государства в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Максимальный успех в модернизации системы образования Казахстана, может быть, достигнут лишь при условии, если все программные установки, положенные в образовательную политику, сумеют вобрать в себя максимум возможного из положительного потенциала, накопленного мировым опытом. И поэтому перед многими государствами, в особенности Центральной Азии, по-прежнему вопрос модернизации образовательной системы остается актуальным.

В Казахстане организационной основой национальной образовательной политики является Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы.

Программа направлена на создание современной системы оценки качества образования, совершенствование стандартов образования, требований к уровню подготовки выпускников учебных заведений, появление различных типов учебных заведений разных форм собственности, информатизация образования и внедрение новых технологий обучения, активное привлечение негосударственных источников финансирования образования.

В соответствии с ГПРО на 2011-2020 годы определены основные направления модернизации и развития системы образования: развитие дошкольного образования, повышение квалификации педагогических работников, введение электронного образования, проект «E-learning», модернизация высших учебных заведений, модернизация профессионально-технического образования, инновации в среднем образовании.

Говоря об итогах проделанной работы за 2017 год, следует отметить, что охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением вырос на 4,7% и составил 90,5%.

По среднему образованию продолжается переход на обновленное содержание. По данным министерства, в 2017-2018 учебном году осуществлен переход 1, 2, 5, 7 классов.

С 1 сентября т.г. на обновленное содержание перейдут учащиеся 3, 6 и 8 классов. Параллельно введена 5-дневная учебная неделя. Ведется подготовка к переходу на изучение в 10-11 классах 4 предметов естественно-научного цикла на английском языке с 2019 года («Физика», «Химия», «Биология», «Информатика»). В 2017-2018 учебном году в 153 школах в пилотном режиме начато преподавание предметов естественно-научного цикла на английском языке.

Разработан и проходит апробацию в 18 школах и 30 детских садах «Әліппе» («Букварь»), в 30-ти пилотных школах апробируются все учебники для 3, 6 и 8 классов. Учебники по предметам «Физика», «Химия», «Биология» и «Информатика» на казахско-английском, русско-английском и английском языках проходят апробацию в 16 школах страны.

Также отмечается, что более 70 тыс. учителей прошли курсы повышения квалификации по обновленному содержанию, 12 тыс. педагогов информатики, физики, химии, биологии повысили квалификацию в АО «Өрлеу», «USTAZ Professional Learning Centre», «Назарбаев Университет», АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Утвержден Профстандарт педагога с конкретными требованиями к педагогу (знание, умение, трудовые действия). Разрабатывается новая система аттестации педагогов. Рассматривается вопрос снижения нагрузки на учеников и учителей.

В 2017 году в копилке международных наград казахстанских школьников по итогам олимпиад и научных соревнований было завоевано 661 награда, из них золотых медалей — 125, серебряных — 197, бронзовых — 327, почетных грамот — 12. По итогам престижных международных олимпиад казахстанская сборная команда занимает 10-е место в мире.

Продолжается апробация подушевого финансирования в 73 пилотных школах. Прорабатывается вопрос размещения госзаказа в частных школах регионов. В более чем 60% школах и детских домах функционируют попечительские советы с участием общественности. Утверждена норма обязательного участия попечительского совета в конкурсном отборе директора школы.

По поручению Главы государства с 2017 года в 318 колледжах реализуется проект «Бесплатное ТиПО для всех», который предусматривает бесплатное получение первой рабочей квалификации и социальную поддержку в виде стипендии, проезда и одноразового горячего питания. В организациях ТиПО размещен госзаказ более чем на 100 тыс. мест, в том числе 21 тыс. по проекту «Бесплатное ТиПО».

Актуализированы 130 типовых учебных планов, программ и разработаны 53 образовательные программы. Пересмотрен Классификатор профессий и специальностей ТиПО. Осуществлен перевод 500 единиц зарубежной литературы на государственный и русский языки, пополнен библиотечный фонд 288 колледжей.

Внедряются новые образовательные программы по международным стандартам WorldSkills. С 1 сентября 2017 года по 260 квалификациям запущены новые модульные программы, где предусмотрено получение до 3-х квалификаций. В ГОСО технического и профессионального образования внесены поправки, позволяющие колледжам изменять образовательные программы до 80%.

Разработаны и внедрены модульные программы по повышению квалификации педагогических кадров системы ТиПО. В 2017 году по данным программам прошли повышение квалификации 5200 педагогических кадров, в том числе 300 руководителей колледжей. Подготовлен пул менеджеров, владеющих инновационными подходами в управлении.

Отмечается положительная тенденция внедрения элементов дуальной системы образования. В 2017 году дуальное обучение внедрено в 460 колледжах с участием 3055 предприятий по 80 специальностям и 165 квалификациям. Контингент составил 31 607 студентов. Для повышения эффективности в планировании и финансировании системы ТиПО утверждена новая методика подушевого финансирования.

Высшее и послевузовское образование в Казахстане идет стремительно вверх, так в рейтинге лучших университетов мира Quacquarelli Symonds World University Rankings в 2017 году было отмечено 8 казахстанских вузов.

В рамках реализации трехъязычного образования 50% учебных дисциплин преподаются на языке обучения (казахский или русский), на втором языке (русский или казахский соответственно) — 20%, на английском языке — 30%. В 76 вузах созданы 2,5 тыс. специальные группы, в которых обучение на трех языках проходят 30 тыс. человек по всем направлениям подготовки.

Совместно с 51 зарубежными вузами в 50 вузах ведется обучение по двудипломным образовательным программам. Внедряются 10 образовательных программ на английском языке. Разработан законопроект, который предусматривает нормы по расширению академической и финансовой самостоятельности вузов.

В 2017 году 600 ППС прошли повышение квалификации на языковых курсах. Проводится обучение корпоративных секретарей Наблюдательных советов 30 вузов страны. Обучены 94 члена Наблюдательных советов государственных вузов. К управлению вузами в 2017 году привлечено более 30 зарубежных топ-менеджеров.

В рамках перехода на новую модель экономического роста реализуется проект «Развитие образовательного хаба как драйвера новой экономики 3.0». Одним из приоритетов проекта является привлечение иностранных студентов. В вузах обучаются около 13 тыс. (3%) иностранных студентов. В 2017 году в данном направлении проведено 200 маркетинговых кампаний. АО «Центр международных программ» проведено шесть образовательных PR-мероприятий в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Китае, Индии и Туркменистане. По итогам выставки подписано 20 меморандумов о взаимном сотрудничестве.

В 2017 привлечено более 84 млрд тг частных инвестиций (из них 71 млрд за счет оказания платных услуг и 13 млрд за счет развития стартапов и софинансирования).

Что касается задач на 2018 год, то согласно данным профильного ведомства планируется открытие 1 067 дошкольных организаций на 121,8 тыс. мест, в том числе 766 (71,5 тыс. мест) частных дошкольных организаций, также внедрение стандартов и программ раннего развития детей, внесение изменений в ГОСО и разработаны новые программы, масштабирование опыта Южно-Казахстанской области по автоматизации процесса выдачи направлений в детские сады путем интеграции электронного Правительства и «Е-акимат».

По среднему образованию, продолжается переход на обновленное содержание (3, 6, 8 классы), планируется поэтапное повышение зарплаты на 30% учителям, перешедшим на преподавание по обновленному содержанию, внедрение новой системы аттестации педагогов, принятие новых Правил аттестации, установление новой сетки доплат за категории педагогического мастерства, учитывающей уровень квалификации и результатов национального квалификационного теста. Педагоги в зависимости от квалификации будут получать доплаты от 20% до 50%.

Также в планах внедрение подушевого финансирования в частных школах Астаны, Шымкента, Актобе и государственных школ Астаны. Будет осуществлена цифровизация образования в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» и продолжена работа по внедрению электронного журнала и дневника «Күнделік» и разработка видеофильмов и интерактивных уроков на трех языках.

В техническом и профессиональном образовании будет продолжена работа по внедрению проекта «Профессионально-техническое образование для всех», разработка образовательных программ по кредитно-модульной технологии, продолжение работы по внедрению дуального обучения, повышение квалификации ИПР и экспертов предприятий, создание 20 центров компетенций, внедрение в учебный процесс образовательные программы с учетом стандартов WorldSkills, улучшение позиций обучающихся ТиПО в международном чемпионате WorldSkills и продолжение перевода зарубежных учебников.

Для высшего и послевузовского образование в 2018 году будет продолжена работа:

- по расширению академической и управленческой самостоятельности вузов,

- проведение независимого рейтинга образовательных программ вузов и составление реестра лучших образовательных программ,

- организация и проведение образовательных выставок в зарубежных странах,

- проработка вопроса по открытию представительств Центра международных программ в Китае, Индии, Узбекистане и Туркменистане,

- продолжение работы по привлечению иностранных студентов за счет реализации двудипломного образования, реализация образовательных программ на английском языке,

- проработка вопроса по открытию новых университетов по ИТ, педагогическому, медицинскому, техническому направлениям,

- разработка 10 новых программ на английском языке.