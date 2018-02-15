Актюбинец устроил акцию по уничтожению валентинок

По мнению молодого парня, это не соответствует казахским традициям.

Житель Актобе купил открытки на День святого Валентина, чтобы уничтожить их, сообщает Zakon.kz со ссылкой на газету «Диапазон».

Он считает, что раздавать открытки на День святого Валентина нельзя, так как это не праздник. И что большинство тех, кто дарит открытки в виде сердечек, молодое поколение.

"Мы вместе с одним человеком купили все это. Я не хвастаюсь, но мы хотели, чтобы все это не распространялось. Чтобы молодежь не заражалась этим", – говорит актюбинец на видео, попутно уничтожая валентинки ножницами.



По мнению молодого парня, это не соответствует казахским традициям.

"Вместо того чтобы тратить 50, 20 тенге на это, лучше отнесите это в ящики для пожертвований в магазинах и мечетях", – заключает он.

Фото: diapazon.kz