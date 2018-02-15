Казахстанская фристайлистка: Мы - не страна Бората

Казахстанской фристайлистке Аяулым Амреновой всего 16 лет, за ее спиной более чем 10-летний спортивный стаж, участие в чемпионатах мира и даже Олимпиаде. Олимпийские игры в Пхенчхане стали для нее первыми, передает Zakon.kz.

В квалификации в своей группе казахстанка показала 17- й результат. Спортивные эксперты возлагают большие надежды на юную звездочку из Усть-Каменогорска и пророчат ей блестящее будущее. Аяулым оправдывает их ожидания, готовится привезти золотую медаль с юношеского чемпионата мира, закончить в этом году школу, тоже с «золотом».

- Я очень рада тому, что попала на Олимпийские игры, - говорит она.- Мне очень приятно представлять мою страну на самых главных соревнованиях четырехлетия. Конечно, немного расстроилась, когда заезд не удался. Я еще молодая, впереди у меня еще много вершин, которые нужно покорить, в том числе и следующую Олимпиаду.

- Как оцениваете трассу?

- Трасса была прекрасной, думаю, я сама виновата, не хватило опыта, нужно еще накатать. С количеством придет и качество, будем тренироваться.

- Насколько сложный был отбор на Олимпиаду?

- Отбор на игры был очень сложным. В соревнованиях участвовало более 50 человек. Для нашего вида спорта, это очень большая конкуренция. У многих за спиной несколько олимпиад и многолетний стаж участия в состязаниях мирового масштаба. Я же не так давно представляю страну. Первое время была немного потеряна, возможно, сказалась обстановка. Самое главное, что я собралась и смогла хорошо выступить и набрать необходимое для участия в Олимпиаде количество баллов.

- На олимпийском старте сильно волновалась?

- Очень сильно. Справиться с волнением мне помогали мысли о моем будущем, о том, что я соревнуюсь не только за себя, но и за свою семью и свою страну. Попасть на Олимпиаду было моей мечтой, главной целью. Я ее добилась, пора ставить новые цели.

- Чтобы поддержать тебя на соревнованиях приехал твой папа, насколько тебе помогла его поддержка?

- Я почувствовала поддержку не только родителей, но всей страны. Хочу сказать всем спасибо, за веру в нас, нам это придает сил и уверенности.

- Какова твоя следующая цель?

- Следующая цель-мечта выиграть юниорский чемпионат мира, стать чемпионкой мира. Соревнования пройдут 15 апреля в Швеции. Буду готовиться дома в Усть-Каменогорске, отрабатывать физику в зале и технику на снегу. Очень важно перед стартом откатать программу, чтобы избежать травм.

- Что является твоей отличительной от других спортсменов чертой?

- Моей отличительной чертой является моя косичка. Больше ни у кого из фристйлисток такой нет. Ну и, конечно, характер и воспитание. В нужный момент я могу собраться, сконцентрироваться и выполнить установки тренера. Некоторые спортсмены могут быть грубы со своими соперниками, я себе такого не позволяю. Считаю, что нужно проявлять дружелюбие и уважать каждого.

- Как проявляется эта грубость?

- Когда мы были на стартах в Европе, многие спортсмены смеялись над Казахстаном, называя его страной Бората. Я была очень зла на этих людей. Они думают, что у нас в стране все так, как показывается в этом фильме. Хотя этот фильм снимался не в Казахстане, не нашими режиссёрами, и ни один казах там не играл. Это было грубо с их стороны, показывает их невежество.

- Что ты будешь делать, чтобы изменить их представление о Казахстане?

- Я буду побеждать, громко заявлять о себе, чтобы показать, что мы современная, развитая, сильная держава, с большим будущим, а не страна третьего мира.

- Тебе всего 16, ты оканчиваешь школу на «золотую» медаль и участвуешь на Олимпиаде. Как тебе удается быть лучшей и в учебе, и в спорте?- Наверное, все дело в воспитании. Мои родители воспитывали меня в строгости, но в то же время в любви и заботе. В нужное время они поддерживали, подавали руку помощи, и я знала, что всегда могу на них положиться. Спортивные заслуги, это все работа моих тренеров. Они увидели что-то во мне и взрастили спортсмена. Я им за это очень благодарна.

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Фото: Zakon.kz