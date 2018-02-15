Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 15 февраля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, на юге, юго-востоке местами сильный, усилится ветер. Местами ожидается метель, туман, на юго-востоке гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, ветер 15-20, ночью в Жарминском районе порывы 25 м/с. В Алматинской области местами туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами метель, туман, в Карагандинской области усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с. В Алматы днем 0°, снег. В Астане днем -19°, частично облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30 по времени Астаны

Фото: otyrar.kz.