На сколько подорожало любимое мясо казахстанцев 

Наиболее любимые казахстанцами виды мяса - говядина и баранина - подорожали за год на 15%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на FINPROM.KZ.

Удорожание отмечено во всех крупных городах РК. Самые высокие цены - в Астане и Алматы.

Потребление мяса и мясопродуктов в домохозяйствах за третий квартал 2017 года в среднем на душу населения составило 17,8 кг, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В городской местности мяса потребляют больше - 18,7 кг, в сельской - 16,6 кг.

Из мяса и мясопродуктов в основном употребляют говядину - 5,6 кг (на 3,1% меньше, чем год назад) и баранину 1,9 кг (на 6,8% меньше).

В январе 2018 года цена за 1 килограмм говядины составила в Казахстане 1462,1 тенге, рост за год - на 15,1%. Баранина выросла в цене практически также - на 14,7%, до 1383,3 тенге за килограмм.

Самая дорогая говядина по РК среди крупных городов и мегаполисов - в Астане: 1654 тенге, цена за год выросла на 19%.

Следом идут Алматы - 1627 тенге за килограмм (+14,6%) и Атырау - 1530 тенге (+17%).

Самый высокий рост цен на говядину за год зафиксирован в Уральске - на 25%, до 1400 тенге, Кокшетау - на 23,6%, до 1403 тенге и Жезказгане - на 23,1%, до 1474 тенге.

Самая высокая цена за килограмм баранины также в Астане - 1720 тенге, рост за год на 15,4%.

Также в тройке антилидеров по степени дороговизны - Алматы (1632 тенге за кг, +20,4% за год) и Актау (1463 тенге, +4,4%).

Самый высокий годовой рост цен за килограмм баранины отмечен в Жезказгане - на 28%, до 1441 тенге, Шымкенте - на 26,8%, до 1410 тенге, и Кызылорде - на 22,9%, до 1352 тенге.

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