Аким Кызылординской области выступил с отчетом перед населением

Cегодня, 14 февраля 2018 года в театре им.Н.Бекежанова состоялась отчетная встреча акима области Крымбека Кушербаева перед населением, в ходе отчета глава региона подвел итоги не только за прошедший год, но и за 5 лет, а также рассказал о планах на 2018 год.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РК Н.Тлешев, Канцелярии Премьер-Министра - С.Кизат, министр внутренних дел К.Касымов, секретарь партии «Нұр Отан» Г.Абдрахимов, а также руководители местных исполнительных госорганов, представители всех 264 населенных пунктов региона и слоев населения, политических партий и движений, неправительственных организаций, Общественного совета, а также трудовых коллективов и средств массовой информации, кроме того, посредством связи ВКС были подключены все семь районов области.

«Сегодня мы оцениваем результаты нашей работы за 2017 год. Это моя пятая отчетная встреча перед вами в качестве руководителя области. Для четкости действий, прозрачности работы мы, как вы знаете, ежегодно утверждаем План действий акима области и публикуем его на страницах СМИ. Основными приоритетами Плана действий на 2017 год были вопросы занятости и социальной защиты, развитие человеческого потенциала, недопущение спекулятивного роста цен, диверсификация экономики и развитие инфраструктуры через развитие государственно-частного партнерства и cсотрудничества с международными финансовыми организациями», - отметил аким, открывая отчетную встречу.

Аким Кызылординской области выступил с отчетом перед населением

«Для нас это единственный путь, учитывая, что на добычу нефти и урана приходилось порядка 70% промышленного производства, при этом отдельные нефтяные скважины у нас уже обводнены на 98%. Благодаря именно структурным изменениям в экономике региона, в текущем году мы уверенно выходим на 100% уровень по индексу физического объема промышленной продукции. И поэтому главным итогом пятилетней работы мы считаем построение экономики региона, которая уже практически не зависит от цен на нефть и уран», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Вместе с тем, основной приоритет формирования региональной экономики - это развитие массового предпринимательства. В этой связи, акимат совместно с маслихатом, филиалом партии «Нұр Отан» и Общественным советом приняли решение об объявлении 2018 года в области Годом массового предпринимательства.

В сфере АПК за 5 лет инвестиции выросли более чем в 23 раза, что положительно сказывается и на росте производства в сельском хозяйстве, к примеру, в 2017 году на 4,1%. Кроме того, за последний год в целом экспорт сельхозпродукции вырос более, чем на 37%, в том числе экспорт риса - на 39%, бахчевых - в 3,5 раза, овощей - в 2 раза.

В регионе разработана Агрокарта развития АПК области до 2020 года, призванная решить 2 задачи: развитие секторов АПК, требующих ускоренного развития для насыщения внутреннего рынка, и расширение производства экспорториентированной продукции с выходом через Иран на страны Персидского залива, Центральной Азии (Китай) и Европу. Планируется, что к 2020 году, объем валовой продукции сельского хозяйства возрастет в 2,4 раза, а ее экспорт - более, чем в 5 раз.

За 5 лет в области введено более 2 млн.м2 жилья. Если в 2013 году вводилось всего 270 тыс. м2 жилья, то в настоящее время этот показатель уже превышает 600 тыс. м2. Например, в областном центре за последние годы выросло 14 новых микрорайонов. Кроме того, в 2017 году в целом решен вопрос очередников, стоящих в очереди по причине аварийности жилья. Так, в 2017 году 309 семей получили новое благоустроенное жилье взамен аварийного. В целях обеспечения доступным жильем социально-уязвимых слоев населения области, разработана специальная Дорожная карта жилищного строительства «Орда».

За последние 5 лет в области введено 200 объектов социальной сферы, завершено строительство 34 крупных многомиллиардных социальных объектов - долгостроев, имевшихся на начало 2013 года.

В сфере образования за 5 лет в регионе построено 45 новых школ, 37 из них были аварийными. Вопрос аварийных школ в области решен, кроме одной №34, которая недавно признана аварийной в Жалагашском районе, из-за повышения уровня подземных вод. Акимат намерен решить вопрос строительства в текущем году.

Глава региона с гордостью отметил, что 97% выпускников школ 2017 года, поступили в вузы и сcузы, одновременно снижая численность маргинальной молодежи, которых удобно рекрутировать в религиозные экстремистские и членов преступных группировок.

В сфере здравоохранения за 5 лет построено 57 объектов, 49 из них взамен аварийных. Строительство 8 оставшихся планируется завершить в ближайшие два года. В 2017 году в отдаленных селах введено в строй 11 медицинских пунктов, в текущем году планируется довести уровень оснащения медицинских учреждений до 90%. В 2015 году этот показатель составлял 43%, а в 2017 году уже достиг 76,5%.

За последние 5 лет бюджет сферы культуры области увеличился в 2 раза. В 2013 году в области создан научно-методический совет по культурному наследию, важным итогом работы Совета в 2017 году - это внесение во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО Коркыт ата и еще 9 культурно-исторических памятников области.

В целях развития г.Байконыр между Россией и Казахстаном разработана совместная программа долгосрочного развития города, в рамках которой начата работа по улучшению состояния объектов жизнеобеспечения города и строительство жилья. Кроме того, в результате переговоров в 2017 году из аренды Российской Федерации под развитие малого и среднего бизнеса выведены 11,6 тыс.га земли, сейчас с российской стороной согласовываем вывод из аренды еще 3,4 тыс.га.

Начата газификация г.Байконыр, строительство 5 многоквартирных жилых домов, модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Завершая выступление Крымбек Кушербаев подчеркнул, что «в своем Послании Глава государства Н.А.Назарбаев четко и ясно поставил задачу по внедрению информационно-технологических решений во всех сферах».

«Сегодня ресурсы - и государства, и бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. Кызылординская область должна вносить свою лепту в «масштабный прорыв Казахстана», всеми своими ресурсами - и природными, и человеческими, участвовать в развитии страны, создавать условия для прогрессивного экономического развития и жизни людей», - подчеркнул аким области.

В ходе отчета состоялась сессия «вопрос-ответ», в ходе которой участники встречи, а также жители региона могли получить ответы на интересующие их вопросы от акима области, в том числе и в режиме онлайн.

Кстати, регистрация вопросов акиму области осуществлялась по номеру 400-100 и на сайте www.400-100.kz, кроме того, вопросы собирались и в селах в специально организованных ящиках, установленных во всех сельских акиматах области. Прямая трансляция отчетной встречи осуществлялась через социальные сети «facebook» и «www.youtube.com» на официальной странице «Қызылорда облысының әкімдігі».