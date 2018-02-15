Нужно ли казахстанцам декларировать средства, размещенные на QIWI или Яндекс. Деньги

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Ардак Тенгебаев на портале Открытый диалог рассказал о том, нужно ли казахстанцам декларировать денежные средства, размещенные на платежных системах «QIWI Кошелек» или «Яндекс. Деньги», передает Zakon.kz.

В вопросе, обращенному к главе комитета, отмечается, что КоАП РК предусмотрена ответственность «за сокрытие физическим лицом сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Казахстана, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами страны, подлежащих отражению в декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством, совершенное путем их не отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу».

Уточняется, что широкое распространение получили платежные системы «QIWI Кошелек», «Яндекс. Деньги» и многие другие. «Следует ли декларировать денежные средства, имеющиеся у граждан Республики Казахстан, размещенные в данных платежных системах?»- спросили А. Тенгебаева.

Глава комитета разъяснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 363 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» физические лица, получившие доходы из источников за пределами Республики Казахстан, а также граждане РК, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Казахстане, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами страны, в сумме, превышающей 12-кратный минимальный размер заработной платы (МЗП с 1 января 2018 года - 28 284 тенге), установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 31 декабря отчетного налогового периода, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу.

«В случае, если у физического лица имеются деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, либо денежные средства, полученные за пределами страны, и размещенные на «QIWI Кошелек» или «Яндекс. Деньги», то физическому лицу необходимо представить в соответствии со статьей 364 Налогового кодекса декларацию по индивидуальному подоходному налогу в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом», - пояснил Тенгебаев.