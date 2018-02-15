В селе Мангыстауской области подтвердилось бешенство у лошадей и верблюдов

Чиновники призывают не паниковать: говорят, что со дня на день начнут вакцинацию здорового скота, чтобы остановить опасную инфекцию.

В селе Жармыш Мангистауской области объявлен карантин! Там подтвердилось бешенство у лошадей и верблюдов. Фермеры бьют тревогу: они лишились уже 40 голов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В селе Жармыш животноводство является главным источником дохода. Поэтому каждый верблюд здесь на вес золота. Стоимость одного животного в среднем составляет около 700 тысяч тенге. По данным сельчан, от бешенства уже погибло около сорока голов. Таким образом, урон сельскому хозяйству составил почти 28 миллионов тенге. Но это только по официальным данным. Как считают жители, эта цифра может быть в два раза больше.

Каждое утро сельчане начинают с объезда степей, чтобы найти верблюдов, которые не вернулись с пастбищ. Для этого приходится преодолевать десятки километров. Больное животное сразу сжигают, чтобы опасная инфекция не распространилась дальше. При этом сельчане уверяют, что до чиновников не могут достучаться уже несколько месяцев. Прививать животных те еще с прошлого года не торопятся.

Бисенби Бекмагамбетов, фермер:

- Что делать нам? Еще умирают там. Давайте нам вакцину, давайте, как получим вакцину, сами будем делать. Пока она идет, через месяц, говорит, придет, потом начнем работать. Уже уйдет где-то два месяца, за два месяца здесь уже ничего вообще не останется. Все верблюды и кони помрут уже.

Первые симптомы бешенства сельчане заметили еще в сентябре прошлого года. А когда в Жармыше погибло больше тридцати голов, забили тревогу. Даже отправили пробы, взятые у погибшего скота и пойманного волка, для исследования в Астану. Результаты показали, что животные заражены бешенством. Теперь люди боятся не только за скот, но и за свое здоровье, поэтому прививаются семьями.

Бисенби Бекмагамбетов, фермер:

- Где-то 25 получают, даже больше не знаю. Семейных берут даже. Вот здесь стоит, у него даже маленькие дети получают, потому что контактировали. Нам точно не сказали - бешеный, небешеный. Они домой привезли этого верблюда, начали его как-нибудь там вылечить, а оказалось, он бешеный, поэтому начали семье всей инъекции делать.

В акимате говорят, несколько раз они и сами брали пробы, но бешенство тогда не подтверждалось. А вот последние исследования действительно оказались положительными. Теперь в селе объявлен карантин. А это значит, что прививать будут всех животных без исключения.

Жаманкул Алиев, главный специалист акимата с. Жармыш:

- Объявили карантин, после этого по карантину подлежит стопроцентно, кроме вакцинированных должны подлежать вакцинации. После болезни уже, когда вспышка появляется, бешенство устанавливается, это стопроцентно вакцинации подлежит.

Вакцина, как заверили чиновники, уже поступила в село, и со дня на день они начнут работу. В Жармыше им предстоит привить больше 12 тысяч голов.

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