В Алматы из-за порыва теплотрассы затруднено движение по улице Жангельдина
Водителям автотранспорта рекомендуют изменить маршруты движения в указанном районе.
В Жетысуском районе Алматы вблизи пересечения улиц Жангельдина и Иссыкская севернее проспекта Райымбека затруднено движение автотранспорта из-за ремонтно-восстановительных работ на распределительных теплосетях, сообщает Zakon.kz.
"Ограничения были введены с 5 часов утра текущих суток в связи с порывом трубы Ø76 мм. По предварительным данным, причина возникновения аварии - изношенность сегмента трубы теплосети, введённой в эксплуатацию ещё в 1989 году. Подобных трубопроводов, рассчитаны на 25 лет службы, сегодня в Алматы насчитывается 62,7% от общей протяженности теплосетей", - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".
Ориентировочное время завершения аварийных работ: 12 часов текущих суток.
Водителям автотранспорта рекомендуют изменить маршруты движения в указанном районе.
ТОО "Алматинские тепловые сети" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Кадр: YouTube
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