Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы из-за порыва теплотрассы затруднено движение по улице Жангельдина

15 февраля 2018, 09:42

Водителям автотранспорта рекомендуют изменить маршруты движения в указанном районе.

В Жетысуском районе Алматы вблизи пересечения улиц Жангельдина и Иссыкская севернее проспекта Райымбека затруднено движение автотранспорта из-за ремонтно-восстановительных работ на распределительных теплосетях, сообщает Zakon.kz.

"Ограничения были введены с 5 часов утра текущих суток в связи с порывом трубы Ø76 мм. По предварительным данным, причина возникновения аварии - изношенность сегмента трубы теплосети, введённой в эксплуатацию ещё в 1989 году. Подобных трубопроводов, рассчитаны на 25 лет службы, сегодня в Алматы насчитывается 62,7% от общей протяженности теплосетей", - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ориентировочное время завершения аварийных работ: 12 часов текущих суток.

Водителям автотранспорта рекомендуют изменить маршруты движения в указанном районе.

ТОО "Алматинские тепловые сети" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кадр: YouTube


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...