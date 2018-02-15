Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На онлайн-аукционе продали фрагмент метеорита весом более 30 килограммов

15 февраля 2018, 09:44

Кто приобрел фрагмент космического объекта, не сообщается.

Редкий фрагмент метеорита весом 70 фунтов (более 30 килограмм), обнаруженный в Аризонском кратере в США, продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные 237,5 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

Так называемый железный метеорит был найден в районе Аризонского кратера, образовавшегося после падения метеорита около 50 тысяч лет назад. Оценочная стоимость лота составляла 150-250 тысяч долларов. Кто приобрел фрагмент космического объекта, не сообщается.

"Это очень необычный экземпляр. Большинство из них очень неокатанные, но у этого немного изогнутая поверхность, которая напоминает скульптуры Генри Мура", — сказал бывший владелец лота Дэррил Питт.

В следующий раз аукционный дом планирует выставить на торги метеорит 10-17 апреля в Лондоне. Это будет фрагмент небесного тела, упавшего неподалеку от американского города Детройт в штате Мичиган в январе текущего года.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...