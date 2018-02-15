В Минсельхозе обсудили основные задачи развития отрасли на 2018 год

14 февраля в Министерстве сельского хозяйства в ходе проведения расширенного заседания коллегии озвучили итоги прошедшего года и основные задачи развития отрасли в рамках Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В мероприятии по видеоконференцсвязи приняли также участие представители акиматов областей, агробизнеса и общественности.

Перед агропромышленным комплексом поставлена задача по увеличению производительности труда и экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза.

Для решения данной задачи вице-министры сельского хозяйства в своих докладах акцентировали внимание на основных подходах развития АПК, такие как:

— повышение доступности финансирования для субъектов АПК;

— расширение рынков сбыта и развитие экспорта сельхозпродукции;

— повышение эффективности госконтроля и надзора;

— совершенствование налогообложения;

— реформирование аграрной науки, образования и системы распространения знаний;

— цифровизация АПК;

— доступность технологий;

— устойчивое управление биологическими ресурсами;

— увеличение эффективности использования водных ресурсов.

Так, для повышения доступности финансирования планируется увеличить привлечение частного финансирования за счет совершенствования действующих финансовых инструментов, а также внедрения новых инструментов, таких как аграрные расписки. Кроме того, АО «НУХ «КазАгро» поэтапно перейдет к фондированию кредитных товариществ, БВУ, микрофинансовых организаций, лизинговых компаний для последующего финансирования субъектов АПК.

Также будут сокращены неэффективные субсидии, усовершенствована система налогообложения в том числе для сельхозкооперации, будет проведено техническое перевооружение отрасли.

Для расширения рынков сбыта и развития экспорта продукции АПК будет разработан Реестр целевых рынков продуктов, планируется открытие должности Атташе по сельскому хозяйству в странах с приоритетными рынками сбыта. Продолжится работа по развитию транспорта и логистики, продвижению производства органической продукции, сельхозкооперации.

Повышение эффективности госконтроля и надзора планируется обеспечить за счет создания ветеринарно-фитосанитарных контрольных постов на приграничных территориях. В целях защиты внутреннего рынка планируется модернизация системы технического регулирования в соответствии с международными требованиями, а также выстроить единую систему обеспечения безопасности и прослеживаемости сельхозпродукции по принципу «от фермы до стола», а также вертикаль ветеринарной службы.

Изменения коснутся также аграрной науки, образования и системы распространения знаний. Наука будет ориентирована на потребности агробизнеса путем перехода от прямого госфинансирования к возмещению затрат бизнес-ассоциаций на научные исследования и работодателей на подготовку специалистов. Планируется пересмотреть роль аграрных университетов, обновить программы обучения и распространения самых передовых знаний и лучшей практики в АПК. Кроме того запланировано введение обязательной трехлетней отработки в сельской местности выпускников-грантников отучившихся по сельхозспециальностям.

Одной из важных направлений является цифровизация АПК, в рамках которой основной упор будет сделан на внедрение элементов точного земледелия и «умных ферм», от которых ожидается наибольший эффект. На первом этапе, мы видим необходимость в создании электронных карт полей с геопозиционным, вегетационным, агрохимическим, гидрогеологомелиоративным и метеорологическими слоями, — отметил первый вице-министр А. Евниев.

Цифровизация отрасли позволит повысить достоверность государственного статучета и наблюдений, стимулировать внедрение высоких технологий, повысить эффективность мер господдержки, их прозрачность и доступность для фермеров, а также в разы сократить факты проявления коррупции.

Большое внимание уделено увеличению эффективности использования водных ресурсов планируется принять меры по повышению инвестиционной привлекательности водной отрасли, реконструкции аварийных водохранилищ, а также по восстановлению инфраструктуры орошаемых земель и реконструкции и строительству групповых водопроводов.

Также вице-министр Р. Курманов и Председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Н. Малелов доложили об итогах развития АПК за 2017 год.

Далее заседание коллегии перешло в формат вопрос-ответ, в ходе которого представители регионов получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,9% и составил 4,1 трлн. тенге.

Прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 29%, а в производство продуктов питания почти 32%.

При этом производство продукции животноводства увеличилось на 3,9% (1,8 трлн. тенге), растениеводства - на 2,2% (2,3 трлн. тенге).

Производство продуктов питания за данный период выросло на 4,1% и составило 1,5 трлн. тенге.

По состоянию на 1 января т.г. в республике наблюдается тенденция увеличения численности поголовья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам:

КРС - на 5,2% до 6 745,4 тыс. голов, овцы - на 0,8 % до 16 018,8 тыс. голов, лошади - на 6,0 % до 2 395,0 тыс. голов, птицы - на 8,8 % до 40 102,1 тыс. голов, верблюды - на 4,6 % до 188,4 тыс. голов.

Производство мяса увеличилось на 5,9 % и составило 1 017,6 тыс. тонн, молока коровьего - на 3,0 % до 5 459,4 тыс. тонн, яиц куриных - на 7,3% до 5 085,2 млн. штук.

За январь-декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство молока обработанного жидкого и сливок увеличилось на 2,0% (с 472,4 тыс. до 481,9 тыс. тонн), сыра и творога - на 4,0% (с 24,2 до 25,2 тыс. тонн), сливочного масла - на 7,9% (с 15,6 до 16,8 тыс. тонн), кисломолочной продукции - на 1,4%.