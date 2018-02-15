Итоги председательства Казахстана в СБ ООН обсудили в Гааге

В Гааге, в Посольстве Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, состоялся круглый стол по итогам завершения председательства РК в Совете Безопасности ООН. Об этом передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие Координатор целевой группы по вопросам СБ ООН МИД Нидерландов Роберт Дресен, послы стран-непостоянных членов СБ ООН, эксперты ведущего аналитического Центра «Клингендайл» и представители академической среды Нидерландов.

В своей вступительной речи посол Казахстана Магжан Ильясов отметил, что в ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы председателя Совета. Казахстанский дипломат отдельно остановился на основных положениях политического обращения Президента Казахстана Н.Назарбаева от 18 января, в котором нашли свое отражение приоритеты и практические компоненты работы Казахстана в СБ ООН.

Наряду с этим, отмечено, что Казахстаном проведено специальное мероприятие высокого уровня по запуску проекта Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. В поддержку актуальности и значимости Кодекса выступили руководство ООН и контртеррористических подразделений СБ, главы и представители делегаций более ста делегаций государств-членов.

В свою очередь, все участники круглого стола высоко оценили достижения Казахстана на посту председателя СБ ООН, в частности, подчеркнув практические усилия нашей страны по стабилизации обстановки в Афганистане. Отмечено, что организованный первый за семь лет визит членов Совбеза ООН в Афганистан накануне министерских дебатов 19 января имеет решающее значение для содействия стабильности и процветанию внутри и вокруг Афганистана. Вместе с тем, в очередной раз отмечен существенный вклад Казахстана и Главы государства в деле нераспространения оружия массового уничтожения. В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по повесткам дня председательств стран-непостоянных членов СБ ООН в 2018-2019 гг.

«Казахстан на посту председателя Совбеза показал мировому сообществу конструктивный подход к решению самых злободневных задач. В частности, укрепление безопасности в Афганистане откроет дорогу для реализации важных региональных экономических проектов, включая проекты по развитию инфраструктуры, поставкам электроэнергии, расширению торговли и транзитных услуг», - отметил координатор целевой группы по вопросам СБ ООН МИД Нидерландов Роберт Дресен, резюмируя итоги встречи.