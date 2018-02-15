Новую площадь в Уральске могут назвать именем первого президента Казахстана

Сейчас это решение будет вынесено на сессию областного маслихата. Также состоялись публичные слушания.

В Уральске появится площадь имени первого президента Казахстан Нурсултана Назарбаева. Об этом стало известно по результатам общественных слушаний, передает корреспондент BNews kz.

"Жители предложили назвать микрорайон именем Кадыра Мырза Али, а новую площадь – площадью первого президента РК. Сейчас это решение будет вынесено на сессию областного маслихата. Также публичные слушания состоялись в актовом зале СОШ №2. На них было принято решение присвоить скверу на Ремзаводе название "Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - сказали в областной ономастической комиссии.

Это будет первый объект в городе, который могут назвать в честь Назарбаева. До этого исполнительные органы воздерживались от идеи присвоения названий улицам, площадям и скверам именем действующего главы государства.

Публичные слушания прошли в микрорайоне Жулдыз, пятом микрорайоне и поселке Деркул.

Отметим, новую городскую площадь в Уральске начали строить в 2014 году. В 2016 состоялось торжественное открытие объекта. На территории в семь гектаров разместились фонтаны, ротонды и малые архитектурные формы. Одновременно здесь смогут разместиться до 10 тысяч человек. Площадь используется для проведения культурно-массовых мероприятий и государственных праздников. Она уже стала излюбленным местом отдыха для горожан и гостей города. Окружают площадь Центр творчества имени Кадыра Мырза Али, Дворец бракосочетания, Дом дружбы и суд №2.

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