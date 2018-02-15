Криптовалюта в Казахстане нелегитимна - Нацбанк РК

Единственным законным платежным средством на территории Казахстана является тенге. В этой связи криптовалюты не могут использоваться как средство платежа на территории страны.

Об этом сегодня рассказали представители Национального Банка Казахстана в открытой экспертной дискуссии на тему «Криптовалюты: быть или не быть», передает Zakon.kz.

«Финансовым организациям также запрещается проводить операции, прямо не предусмотренные законодательством. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого регулирования, на сегодня использование криптовалют в финансовом секторе по собственным или клиентским операциям, а также в качестве единицы расчетов противоречит законодательству», - прокомментировала Начальник управления Департамента платежных систем Национального Банка Алина Имангазина.

Также А. Имангазина обратила внимание, что спрос населения на криптовалюты наблюдается в качестве предмета для инвестиций с целью получения быстрого и высокого дохода. Она отметила, что при этом необходимо понимать, что сами по себе криптовалюты не несут никакой ценности, не имеют стоимости. Цена обеспечивается спросом, подогреваемым исключительно спекуляционными ожиданиями. Только за последние 2 месяца цена самой известной криптовалюты - биткойна обвалилась в 2,5 раза. Предсказать дальнейшее поведение на этом рынке невозможно. Это ведет к высоким рискам потери вложенных населением средств.

«Кроме того, на фоне популярности криптовалют возникают различные мошеннические схемы, обладающие признаками финансовых пирамид. Также активно рекламируется привлечение средств под новые проекты посредством криптовалют (т.н. ICO). Несмотря на то, что принципы инвестирования ICO схожи с IPO, никто в этом случае не проверяет эмитентов и не гарантирует защиту прав инвесторов. Все операции с криптовалютами совершаются населением и юридическими лицами на свой страх и риск», - сказала А. Имангазина.

Для уменьшения отрицательных последствий, сопутствующих операциям с криптовалютами, эксперты Национального Банка считают необходимым усиление работ по предотвращению появления криптовалютных финансовых пирамид, повышению уровня цифровой и финансовой грамотности населения, ужесточению законодательства в этой сфере.