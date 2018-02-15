Более 100 работников Минфина РК наказаны за хамство

Некорректное и грубое поведение при оказании государственных услуг - один из главных пунктов этического кодекса, который нарушают госслужащие.

В 2017 году 112 сотрудников министерства финансов были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения норм служебной этики. Об этом сообщил уполномоченный по этике МФ РК Толеген Ташмаганбетов, передает корреспондент BNews.kz.

"По итогам 2017 года 112 сотрудников Министерства привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения норм служебной этики. Проведенный анализ показывает, что в основном нарушаются следующие пункты Этического кодекса: пп.2,пп.7,пп.12, п.5 , то есть - нарушения общепринятых морально – этических норм при обращении граждан, действия и поведение, дающие повод для критики со стороны общества. Это некорректное и грубое поведение при оказании государственных услуг. То есть это именно те пункты, где мы должны проявлять высокий уровень культуры обслуживания", - сказал Толеген Ташмагамбетов.

В своем выступлении он также отметил, что сотрудникам госорганов для четкого и квалифицированного взаимодействия с населением необходимо внимательно изучать Этический кодекс госслужбы.

Кроме это, Ташмагаметов отметил, что более 33% сотрудников ведомства не знают своего уполномоченного по этике.

"По данным уполномоченного органа более 33% сотрудников Министерства финансов РК, не знают, кто является уполномоченным по этике, то есть низкая информированность сотрудников, не говоря о населения и других услугополучателях. В связи с этим необходимо в установленном законодательством порядке обеспечить размещение сведении об уполномоченном по этике, в том числе фамилия, инициалы, фотография, номера кабинета, телефонов, в интернет-ресурсе государственного органа и в местах, доступных для всеобщего обозрения в здании государственного органа", - сказал Толеген Ташмагамбетов.

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