Девушка отправила пенсионера в нокаут и ограбила его

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемую в грабеже, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

На днях в полицию обратился 77-летний житель одного из сел Аягозского района. Мужчина рассказал, что к часу ночи вышел из дома и направился в сарай, чтобы проверить хозяйство. Приблизившись к сараю, он увидел, что навстречу ему двинулся неизвестный человек в медицинской маске.

Неизвестный ударил мужчину, отчего тот потерял сознание. Злоумышленник, обыскав карманы, забрал 90 тысяч тенге. После чего скрылся с места преступления.

"В результате оперативно-розыскных действий сотрудниками Аягозского РОВД в течение суток была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Им оказалась 22-летняя девушка, приехавшая в село погостить. В ходе выяснения обстоятельств, выяснилось, что девушка знала о том, что пенсионер проживает один. И предполагала, что у пожилого мужчины имеются деньги. Примечательно, что на месте преступления девушка обронила перчатку, поэтому полицейские и предположили, что злоумышленником является женщина", - отметили в полиции.

На данный момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения "обязательство о явке". Имеются признательные показания.

Сотрудниками Аягозского РОВД начато досудебное расследование по статье 191 ч. 1 (грабеж) УК РК.