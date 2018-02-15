"Разведка уходит на задание" - 29 лет со дня вывода войск из Афганистана
Фотографии из личного архива казахстанских "афганцев".
Сегодня, 15 февраля, 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.
Вывод войск начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля Женевскими соглашениями о политическом урегулировании. СССР обязался вывести контингент в девятимесячный срок. Первая половина была выведена в первые три месяца. В этот день воины-интернационалисты собираются и вспоминают погибших товарищей. Они возлагают цветы к монументам и проводят концерты, на которых читают стихи и исполняют песни военных лет.
Казахстанские ветераны поделились с Zakon.kz фотографиями из личного архива.
Соловаренко Евгений.
Сопровождение в Кандагар через 32 километра опасного "Зеленого коридора".
Обстрел позиции "Градом", внуком известной "Катюши"
На сопровождении через город Герат.
Кунафин Аскар.
Два казахстанца - Аскар Кунафин и Азат Баталов. Фотография сделана возле автомобиля ЗИЛ-131. Автомобили должны быть готовы к выезду в любое время дня и ночи.
Бойцы взвода обеспечения. На фото отцы-командиры и солдаты, в основном все водители. Фотография сделана рядом с казармой. Служили ребята из разных уголков СССР - Казахстана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Молдовы и России.
Фотография сделана после встречи грузового вертолета МИ-26, известного также под названием "Корова", который привез на точку две боевые машины - систему "Град".
Казарма. В таких казармах-землянках проходила служба в Афганистане. На фото вход в казарму. Виден выход на огневые позиции.
Подлет вертолетов к точке ММГ-3.
Сергей Пашевич.
Письмо на родину, Кандагар.
Трофеи после "прочески" окрестностей аэродрома Ариана, Кандагар.
Дукандор Суфи по кличке "Пират".
Отряд Беллуджей. Хозяева пустыни Регистан.
Разведка уходит на задание, Кандагар.
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