"Разведка уходит на задание" - 29 лет со дня вывода войск из Афганистана

Сегодня, 15 февраля, 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Вывод войск начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля Женевскими соглашениями о политическом урегулировании. СССР обязался вывести контингент в девятимесячный срок. Первая половина была выведена в первые три месяца. В этот день воины-интернационалисты собираются и вспоминают погибших товарищей. Они возлагают цветы к монументам и проводят концерты, на которых читают стихи и исполняют песни военных лет.

Казахстанские ветераны поделились с Zakon.kz фотографиями из личного архива.

Соловаренко Евгений.

Сопровождение в Кандагар через 32 километра опасного "Зеленого коридора".

Обстрел позиции "Градом", внуком известной "Катюши"

На сопровождении через город Герат.

Кунафин Аскар.

Два казахстанца - Аскар Кунафин и Азат Баталов. Фотография сделана возле автомобиля ЗИЛ-131. Автомобили должны быть готовы к выезду в любое время дня и ночи.

Бойцы взвода обеспечения. На фото отцы-командиры и солдаты, в основном все водители. Фотография сделана рядом с казармой. Служили ребята из разных уголков СССР - Казахстана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Молдовы и России.

Фотография сделана после встречи грузового вертолета МИ-26, известного также под названием "Корова", который привез на точку две боевые машины - систему "Град".

Казарма. В таких казармах-землянках проходила служба в Афганистане. На фото вход в казарму. Виден выход на огневые позиции.

Подлет вертолетов к точке ММГ-3.

Сергей Пашевич.

Письмо на родину, Кандагар.

Трофеи после "прочески" окрестностей аэродрома Ариана, Кандагар.

Дукандор Суфи по кличке "Пират".

Отряд Беллуджей. Хозяева пустыни Регистан.

Разведка уходит на задание, Кандагар.