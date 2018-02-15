В ВКО приступили к съемкам документального фильма для National Geographic и BBC

Звезды мирового кинематографа начали съемки фильма о Восточном Казахстане. Напомним, проектом занимаются голливудская компания Castle film и казахстанская кинокомпания. Съемки пройдут в сакральных и историко-культурных местах региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Сам фильм будет состоять из 4 частей: туристический кластер, промышленный Восточный Казахстан, тут же затронут тему об экологии и закрытии Семипалатинского ядерного полигона.

- Весь мир сейчас заинтересовался Казахстаном. Положительный имидж по крупицам создан благодаря проведению масштабных выставок, фестивалей. Мы работаем над привлечением туристов в Казахстан, потому что кочевой образ жизни интересен для изучения, - говорит продюсер Арман Асенов.

Актеры расскажут о прелестях и красивых местах нашего края, познакомятся с бытом и историей народа. Таким образом, проект пройдет по программе «Рухани жаңғыру», целью которой является показать разнообразие и самобытность казахстанской культуры. Съемки фильма пройдут в два сезона: зимой и летом.

- Летом природа Восточного Казахстана раскрывается по-новому. Это другие туристические маршруты и отличительная красота, - отмечает Арман Асенов.

По словам казахстанского продюсера, летом на восточной земле высадится другой звездный десант. Возможно, среди них появится Эдриен Броуди. В прокат фильм планируется выпустить к концу 2018 года. Трансляция пройдет на таких мировых телеканалах, как National Geographic и BBC. Сами голливудские звезды уже успели побывать на горнолыжном курорте «Нуртау» в Усть-Каменогорске. По словам Бай Лин, на лыжи она встала третий раз в жизни. Однако получилось прокатиться у нее неплохо.

- Когда я приезжаю в Казахстан, всегда выходит солнце, становится тепло. Все люди здесь похожи на меня, все китайцы, – смеется Бай Лин, - Здесь я впервые попробовала такой прекрасный, оздоровительный напиток - кумыс, но на вкус не очень. Но со временем, я думаю, он мне понравится.

После активного отдыха аким области Даниал Ахметов провел для делегации актеров экскурсию по этнографическому и историко-краеведческому музеям. Гости познакомились с символическим значением юрты и ее основными составляющими, а также природой, археологией, и историей древнего Восточного Казахстана.

- Удивительно, насколько скромный народ в Казахстане по отношению к такой богатой культуре и истории. Несмотря на то, что народ был кочевым, развивались такие ремесла, особые виды металлургии в ранние века, - поделился своим впечатлением Марк Дакаскос.

Иностранцы отметили, что очень уважают президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- Президент Казахстана принял одно из самых важных решений – ядерное разоружение. Для меня это событие ознаменовало то, что он прежде всего желает мира. Он думает не только о настоящем, но и о будущем своего народа. Президент, у которого планы простираются на 50 лет вперед, - говорит Кэри Тагава.

За 3 дня актеры мирового уровня побывают на озере Маркаколь, в городе Риддер, в пещере Коныр-аулие, Мемориальном комплексе Жидебай. Как отмечает продюсер проекта Арман Асенов, в будущем планируется рассказать обо всем Казахстане.

Фото: акимат ВКО