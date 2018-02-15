Агентство снимает только моделей после 45 лет и они просто восхитительны

Взрослые модели имеют много контрактов и другой работы в России.

Наше молодое, сексуально одержимое общество упускает из виду красоту и очарование некоторых пожилых людей. Таким образом, пока Голливуд занимается «воздушными» чистками, ботоксированием и подтяжкой лица в бессмысленной попытке сдержать неизбежное течение времени, это российское модельное агентство решило принять всю красоту старения, а не отвергать ее, сообщает сайт slonn.me.

Необычное агентство имеет соответствующее название «Олдушка» и представляет моделей возрастом от 45 лет и выше, в некоторых случаях даже до 85.

В то время как индустрия моды наконец-то, похоже, начала справляться со стереотипами по поводу размеров модели и ее этнической принадлежности, возраст остается главным препятствием для карьеры модели. Люди из агентства призваны разрушить все барьеры и стереотипы!

Агентство образовалось из проекта фотографа Игоря Гавара, в котором был показан стиль пенсионеров для его блога, также называемый «Олдушкой». Подавляющему большинству моделей здесь более 60 лет и только мужчина по имени Сергей является самой молодой здесь моделью, ему 45 лет. «Сергей работает с нами, потому что он старше, чем выглядит», — сказал Гавар в интервью для Vogue.

Взрослые модели имеют много контрактов и другой работы в России. Они появляются в популярных каталогах и рекламных кампаниях, привнося в индустрию моды совершенно новое направление. Интересно, вдохновятся ли модельные агентства других стран делать то же самое, демонстрируя гламурную сторону старения.

#1 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#2 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#3 Ирина Белишева, 70 Лет

#4 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#5 Валентина Ясень, 62 года

#6 Сергей Арктика (45 Лет) И Валентина Ясень (62 Года)

#7 Виктор Сосновцев 73 года

#8 Сергей Арктика, 45 Лет

#9 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#10 Валентина Ясень, 62 года

#11 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#12 Ольга Кондрашева, 72 года

#13 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#14 Валентина Ясень, 62 года

#15 Нина Ивановна, 75 Лет

#16 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#17 Валентина Ясень, 62 года

#18 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#19 Ирина Белишева, 70 Лет

#20 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#21 Сергей Арктика, 45 Лет

#22 Татьяна Неклюдова, 61 Год

#23 Ирина Белишева, 70 Лет

#24 Виктор Сосновцев, 73 года

#25 Ольга Кондрашева, 71 год