Агентство снимает только моделей после 45 лет и они просто восхитительны
Взрослые модели имеют много контрактов и другой работы в России.
Наше молодое, сексуально одержимое общество упускает из виду красоту и очарование некоторых пожилых людей. Таким образом, пока Голливуд занимается «воздушными» чистками, ботоксированием и подтяжкой лица в бессмысленной попытке сдержать неизбежное течение времени, это российское модельное агентство решило принять всю красоту старения, а не отвергать ее, сообщает сайт slonn.me.
Необычное агентство имеет соответствующее название «Олдушка» и представляет моделей возрастом от 45 лет и выше, в некоторых случаях даже до 85.
В то время как индустрия моды наконец-то, похоже, начала справляться со стереотипами по поводу размеров модели и ее этнической принадлежности, возраст остается главным препятствием для карьеры модели. Люди из агентства призваны разрушить все барьеры и стереотипы!
Агентство образовалось из проекта фотографа Игоря Гавара, в котором был показан стиль пенсионеров для его блога, также называемый «Олдушкой». Подавляющему большинству моделей здесь более 60 лет и только мужчина по имени Сергей является самой молодой здесь моделью, ему 45 лет. «Сергей работает с нами, потому что он старше, чем выглядит», — сказал Гавар в интервью для Vogue.
Взрослые модели имеют много контрактов и другой работы в России. Они появляются в популярных каталогах и рекламных кампаниях, привнося в индустрию моды совершенно новое направление. Интересно, вдохновятся ли модельные агентства других стран делать то же самое, демонстрируя гламурную сторону старения.
#1 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#2 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#3 Ирина Белишева, 70 Лет
#4 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#5 Валентина Ясень, 62 года
#6 Сергей Арктика (45 Лет) И Валентина Ясень (62 Года)
#7 Виктор Сосновцев 73 года
#8 Сергей Арктика, 45 Лет
#9 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#10 Валентина Ясень, 62 года
#11 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#12 Ольга Кондрашева, 72 года
#13 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#14 Валентина Ясень, 62 года
#15 Нина Ивановна, 75 Лет
#16 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#17 Валентина Ясень, 62 года
#18 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#19 Ирина Белишева, 70 Лет
#20 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#21 Сергей Арктика, 45 Лет
#22 Татьяна Неклюдова, 61 Год
#23 Ирина Белишева, 70 Лет
#24 Виктор Сосновцев, 73 года
#25 Ольга Кондрашева, 71 год
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