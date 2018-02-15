Отток корпоративных вкладов вынуждает банки увеличивать расходы на рекламу для привлечения розничных клиентов

2017 год был непростым для банковского сектора. Только за прошлый год два банка лишились лицензии: Delta Bank и Kazinvestbank.

Дефицит фондирования в виде оттока депозитов корпоративных клиентов (минус 9,7% за год по итогам декабря 2017 года) вынудил банки увеличить расходы на рекламу и маркетинг, чтобы привлечь максимум розничных вкладов и нарастить активы в виде ссудного портфеля.

Из 10 банков с наибольшим объемом активов на начало 2018 года, значительнее всех за 9 месяцев 2017 года потратился на рекламу Kaspi Bank - 2,04 млрд тг, сразу на 89,9% больше, чем годом ранее.

Qazkom расположился на втором месте по затратам на рекламные услуги. Совокупные расходы за 9 месяцев 2017 года составили 1,26 млрд тг, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидер по объему активов - Народный Банк - увеличил объем средств, потраченных на рекламу и маркетинг на 69,9% за год, до 729 млн тг.

Наибольший рост рекламных расходов показал АТФБанк - сразу в 3,4 раза, до 475,9 млн тг.

Впрочем, три БВУ из ведущей по активам десятки, напротив, ужали рекламные бюджеты. Так, ForteBank, после масштабного и затратного ребрендинга, необходимого в предыдущие годы после слияния трех крупных фининститутов в единый банк, в 2017 году сократил расходы на 56,5% - до 698 млн тг.

Цеснабанк также снизил расходы на рекламные кампании - на 13,6%, до 653 млн тг.

Но самое заметное урезание рекламных и маркетинговых расходов зафиксировано в Евразийском Банке - сразу более чем в 6 раз (с 1110,9 млн до 171,1 млн тг).

В целом, доля расходов на рекламу от совокупных операционных расходов не превышает 5%. Наибольший показатель - у Kaspi (4,9%), наименьший - у ЦентрКредита (всего 0,5%).

Из тройки банков, больше всего вложившихся в рекламные компании по привлечению клиентов, наибольший прирост розничных вкладов за соответствующий период (то есть по итогам сентября 2017) получил Kaspi Bank - плюс 27,5% за год.

У Qazkom, находящегося в процессе слияния с Народным банком, объем розничных вкладов снизился - на 2,9% год-к-году.

Народный, напротив, по итогам сентября 2017 привлек на 14,6% больше розничных вкладов, чем годом ранее.