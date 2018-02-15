 
Новости за сегодня

Отток корпоративных вкладов вынуждает банки увеличивать расходы на рекламу для привлечения розничных клиентов

 

2017 год был непростым для банковского сектора. Только за прошлый год два банка лишились лицензии: Delta Bank и Kazinvestbank.

Дефицит фондирования в виде оттока депозитов корпоративных клиентов (минус 9,7% за год по итогам декабря 2017 года) вынудил банки увеличить расходы на рекламу и маркетинг, чтобы привлечь максимум розничных вкладов и нарастить активы в виде ссудного портфеля.

Из 10 банков с наибольшим объемом активов на начало 2018 года, значительнее всех за 9 месяцев 2017 года потратился на рекламу Kaspi Bank - 2,04 млрд тг, сразу на 89,9% больше, чем годом ранее.

Qazkom расположился на втором месте по затратам на рекламные услуги. Совокупные расходы за 9 месяцев 2017 года составили 1,26 млрд тг, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидер по объему активов - Народный Банк - увеличил объем средств, потраченных на рекламу и маркетинг на 69,9% за год, до 729 млн тг.

Наибольший рост рекламных расходов показал АТФБанк - сразу в 3,4 раза, до 475,9 млн тг.

Впрочем, три БВУ из ведущей по активам десятки, напротив, ужали рекламные бюджеты. Так, ForteBank, после масштабного и затратного ребрендинга, необходимого в предыдущие годы после слияния трех крупных фининститутов в единый банк, в 2017 году сократил расходы на 56,5% - до 698 млн тг.

Цеснабанк также снизил расходы на рекламные кампании - на 13,6%, до 653 млн тг.

Но самое заметное урезание рекламных и маркетинговых расходов зафиксировано в Евразийском Банке - сразу более чем в 6 раз (с 1110,9 млн до 171,1 млн тг).

undefined

В целом, доля расходов на рекламу от совокупных операционных расходов не превышает 5%. Наибольший показатель - у Kaspi (4,9%), наименьший - у ЦентрКредита (всего 0,5%).

Из тройки банков, больше всего вложившихся в рекламные компании по привлечению клиентов, наибольший прирост розничных вкладов за соответствующий период (то есть по итогам сентября 2017) получил Kaspi Bank - плюс 27,5% за год.

У Qazkom, находящегося в процессе слияния с Народным банком, объем розничных вкладов снизился - на 2,9% год-к-году.

Народный, напротив, по итогам сентября 2017 привлек на 14,6% больше розничных вкладов, чем годом ранее.

undefined

 

 

15 февраля 2018, 10:23
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код