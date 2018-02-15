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Кул-Мухаммеда встретили в Сенате

15 февраля 2018, 10:27

Он был депутатом второго созыва. Уверен, что он внесет свой вклад в деятельность Сената - К.-Ж. Токаев.

На пленарном заседании Сената Парламента спикер Палаты Касым-Жомарт Токаев поздравил с назначение в Сенат Мухтара Кул-Мухаммеда, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как вы знаете, Указом Президента Мухтар Кул-Мухаммед назначен депутатом Сената. Он видный политический и общественный деятель, который работал на высоких государственных должностях. Он был депутатом второго созыва. Уверен, что он внесет свой вклад в деятельность Сената», - сказал К.-Ж. Токаев.

По его словам, М. Кул-Мухаммед изъявил желание работать в комитете по международным отношениям, обороне и безопасности.

«Если нет возражений, ставлю на голосование постановление Сената об его избрании в состав этого комитета», - заключил спикер Палаты.

Депутаты единогласно проголосовали по включению в этот комитет нового сенатора.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Википедия


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