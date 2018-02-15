Выступление вице-министра по инвестициям и развитию РК Ускенбаева К.А. на коллегии МИР РК

(г. Астана, 14 февраля 2018 года)





Уважаемый Женис Махмудович!

Уважаемые участники коллегии!

Главой государства в рамках Послания «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» была отмечена роль реализуемых жилищных программ, благодаря которым увеличились объемы ввода жилья для широких слоев населения и за последние 10 лет обеспеченность жильем на одного жителя выросла на 30% (с 16,6-ти до 21,6 кв.м/чел).

Этому способствовало ввод порядка 130 млн. кв. метров с первых дней независимости нашей страны, что обеспечило жильем более 1,2 млн. семей.

С 2017 года реализация жилищной политики продолжается в рамках Программы «Нұрлы жер», целью которой является концентрация всех ресурсов в рамках одной программы.

Благодаря мерам государственной поддержки, в жилищном строительстве доминируют частные инвестиции - это 84,3%, когда на 1 тенге государственных средств привлечено 5,4 тенге бизнесменов.

Масштабное жилищное строительство дало мультипликативный эффект развитию стройиндустрии, росту производства отечественных строительных материалов. Объем производства строительных материалов по сравнению с 2016 годом превысил на 3,7% и составил более 440 млрд. тенге.

Доля программы в общем объеме строительных работ республики достигла 28,1%, составив 979,8 млрд. тенге, что выше уровня 2016 года на 18%. Из них доля государственных инвестиций - 154 млрд. тенге или 15,7% от общего объема.

Сдано в эксплуатацию рекордные 11,2 млн. кв. метров жилья, более 100 тыс. семей получили новое жилье.

Это по сравнению с 2016 годом выше на 6,2 %. Общий ввод жилья к годовому плану Программы выполнен на 111% (план 10,1 млн. кв. м).

Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана (2,4 млн.кв.м) и Алматы (1,9 млн. кв. м), Мангистауская (833 тыс. кв.м) и Актюбинская (792,3 тыс.кв.м) области.

Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской (42,4%), Южно-Казахстанской (36,2%), Костанайской (35,9%) и Павлодарской (31,2%) областях.

Увеличение отмечено во всех регионах страны, кроме Алматинской области (-48,4%).

В целях своевременного ввода жилья, регионам для подведения необходимой инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки выделено 77,3 млрд. тенге госинвестиций, подведены более 3,6 тыс. км сетей к районам многоквартирного и индивидуального жилья, обеспечены сетями более 70 тыс. земельных участков под ИЖС.

Вместе с тем, допущено неосвоение средств в Акмолинской (99,1%), Карагандинской (92,2%) и Павлодарской (94,4%) областях.

Справочно: Основными причинами являются отставание от графика производства работ, расторжение договоров в связи с судебными разбирательствами и экономии по итогам государственных закупок.

Неосвоено 325 млн. тенге, из них Карагандинской обл. - 153 млн. тенге, Павлодарская обл. - 165 млн. тенге, Акмолинской обл. - 7 млн.тенге.

Для привлечения и стимулирования частных банков в рамках программы «Нұрлы жер» уже реализуются механизмы по субсидированию ипотеки населению и кредитам застройщиков.

Справочно:

По льготной ипотеке, Казахстанская ипотечная компания субсидирует процентную ставку до 6% годовых по ипотеке, выдаваемой БВУ по ставке не более 16%. По итогам 2017 года банками принято порядка 1,4 тыс. заявлений заемщиков для выдачи займов на 14,2 млрд. тенге.

По льготным кредитам застройщиков, Фонд «Даму» субсидирует 7% годовых кредитов частных застройщиков для строительства домов. В прошлом году при плане субсидирования кредитов частных застройщиков на 15 млрд. тенге, Региональными координационными советами при акиматах одобрено 29 проектов на общую сумму 38,9 млрд. тенге (450 тыс. кв. м., из них в 2018 г. будет сдано 50 тыс. кв. м.).

Данные механизмы дали свой положительный эффект и привели к увеличению выдачи кредитов частными банками на 24,7% (с 73 до 91 млрд. тенге).

В целом банковская сфера за последние 5 лет показывает рост выдачи ипотеки на 36,5% (с 279 млрд. тенге в 2013 году до 381 млрд. тенге в 2017 году).

Из них, если в 2013 году доля Жилстройсбербанка в общем объеме выданной ипотеки составляла 22% (61 млрд. к общему объему 279 млрд. тенге), то за прошлый год она составила 76% (290 млрд. к общему объему 381 млрд. тенге).

Это свидетельствует о переориентации населения в пользу жилищных строительных сбережений.

В текущем году коммерческими банками будет выдано субсидированных кредитов застройщикам на 125 млрд. тенге и ипотеки на 105 млрд. тенге. Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 млрд. тенге и доли вкладчиков Жилстройсбербанка к экономическому активному населению до 12%.

Все эти факторы позволят в 2018 году выполнить поставленные нами задачи и не снижать темп ввода жилья, который привлечет порядка 1 трлн. тенге инвестиции в жилищное строительство.

Благодаря принятым мерам в 2018 году ожидаем ввод 11,2 млн. кв. метров жилья.

В рамках реализации Госпрограммы в целях снижения нагрузки на бюджет предусмотрены механизмы бюджетного кредитования и субсидирования.

Для этого за период 2015-2018 годы выделено 237,1 млрд. тенге на реализацию 384 проектов по строительству и реконструкции 3 498 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 34 котельных и 99 единиц водохозяйственных объектов, из которых построено и реконструировано 2 695 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 24 котельных, 70 насосных станций, канализационно- и водоочистных сооружений и других объектов.

В результате принятых мер износ сетей в 2017 году снизился с 63% до 60%.

В 2018 году планируется достичь снижения износа сетей до 57%, в том числе за счет строительства и реконструкции порядка 800 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения и более широкого привлечения ГЧП в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из приоритетных задач нашего Министерства является обеспечение населения качественной питьевой водой в рамках Программы развития регионов до 2020 года.

В 2017 году из республиканского бюджета выделено

55,8 млрд. тенге на реализацию 164 проектов (села - 134 проекта на 35,1 млрд. тенге, города - 30 проектов на 20,7 млрд. тенге).

За счет реализации данных проектов всего построено и реконструировано 2 698,1 км сетей, дополнительно обеспечено централизованным водоснабжением более 184 тысяч человек.

При этом доступ к централизованному водоснабжению превысил плановые значения за счет мультипликативного эффекта реализации программы «Нұрлы жол», привлечение займов Международных финансовых организаций, реализации проектов ГЧП и составил в городах 93,8 % при плане 90 %,

в селах 57,4 % при плане 55 %.

В 2018 году предусмотрено 67,9 млрд. тенге на реализацию 193 проектов (села - 153 проекта на 45,2 млрд.тенге, города - 40 проектов на 22,7 млрд.тенге), что на 17,6 % больше по сравнению с 2017 годом.

Планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 59% и

в городах до 94 % (увеличить доступ к централизованному водоотведению: в СНП соответственно до 12%; в городах до 93%).

На сегодня в селах 80,7 % населения или 6,2 млн. человек имеют доступ к централизованному водоснабжению. Глава государства уделяет большое внимание на развитие сельского водоснабжения и в своем Послании поручил увеличить финансирование до 100 млрд. тенге ежегодно со всех источников.

Это позволит увеличить темп развития сектора и обеспечить большее количество населения питьевой водой. Министерством будет продолжена работа по определению источников финансирования привлечению дополнительных инвестиций в данный сектор.

Уважаемые коллеги!

В заключении хочу отметить, что в соответствии с Посланием Главы государства необходимо охватить большее количество семей и довести показатель обеспеченности на одного жителя в 2030 году до 30 квадратных метров.

Для этого необходимо обеспечить ежегодный рост объемов строительства на уровне 8-10%. Это позволит довести ввод жилья в 2030 году до 30 квадратных метров.

В связи с этим, акимам в ежегодных меморандумах необходимо будет учитывать указанный рост по данному показателю.

Наряду с этим, по поручению Главы государства с целью создания комфортных условий для населения будут повышаться требования к качеству возводимого жилья с применением современных технологий и оснащение их системами интеллектуального управления.

Нами проводится активная работа по внедрению евро-кодов взамен устаревших СНИПов, технологий информационного моделирования в строительной отрасли (BIM технологии).

Принимаемые меры позволят значительно улучшить качество жилья и способствуют повышению темпов роста строительства.

Благодарю за внимание.