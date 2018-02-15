Начальника Местной полиции Тараза задержали за получение взяток с подчиненных

С января по февраль зафиксировано 6 фактов организации сбора денег с вверенных ему подразделений МПС.

Начальника Местной полицейской службы Тараза и еще ряд должностных лиц задержали по подозрению в получении взяток с подчиненных, передает Zakon.kz.

Как стало известно, 14 февраля в результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий группа лиц из руководящего состава МПС Тараза была уличена в том, что организовала на системной основе сбор денег в виде взяток с подчиненных сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе.

"Установлено, что временно исполняющий обязанности начальника МПС Тараза полковник полиции Буйтеков Ж., командир батальона полковник полиции Жолдасбеков Б. в период с января по февраль текущего года неоднократно (зафиксировано 6 фактов) организовывали сбор денежных средств с вверенных им подразделений МПС (группы быстрого реагирования, "автоураганы" и др.) на сумму свыше 700 тыс тенге. При этом непосредственный сбор денежных средств осуществляли заместитель командира батальона Жангабылов Д. и инспектор МПС Жахай Н., которые в последующем передавали их Жолдасбекову", - сообщил порталу источник.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств противоправных действий других сотрудников МПС.

Буйтеков и Жолдасбеков водворены в ИВС УВД Тараза.

В Департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Жамблыской области данный факт не опровергли, сообщив, что готовят официальное сообщение.

фото: arnapress.kz