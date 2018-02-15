Тезисы выступления министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на заседании Правительства РК по вопросам государственных программ

(г. Астана, 13 февраля 2018 года)





Министерство по инвестициям и развитию во исполнение поручений Главы Государства данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании Правительства 9 февраля т.г. в рамках Плана работы Правительства на 2018 год сконцентрирует свою работу на следующих ключевых направлениях.

Реализация индустриальной программы (ГПИИР)

В рамках программы индустриализации фокус сделан на поддержку обрабатывающей промышленности, с акцентом на стимулирование экспортоориентированных секторов, повышение производительности труда.

В целях увеличения роста доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП (по итогам 9 месяцев 2017 года доля ОП в ВВП составляет 11,5%) в текущем году мы примем необходимые системные меры.

Продолжим работу по запуску новых проектов в рамках Карты индустриализации. В этом году мы планируем ввести порядка 150 проектов на сумму 1 трлн.тенге и создать 15 тыс. постоянных рабочих мест.

Для обеспечения необходимым сырьем предприятий обрабатывающей промышленности в т.г. будет проработан вопрос по регулированию рынка лома черных и цветных металлов (для металлургических предприятий), а также по введению временного запрета на вывоз необработанных шкур КРС с территории РК (для кожевенных предприятий). Данные меры позволят обеспечить загрузку предприятий и увеличение объема выпускаемой продукции.

В целях выхода на мировой рынок плоского титанового проката будет проведена работа по утверждению правил (методики)ценообразования на титановые слитки, произведенные методом электронно-лучевой плавки. Принятие правил позволит нашим отечественным производителям расширить географию поставок продукции ГМК.

Также будет продолжена реализация программы льготного автокредитования и лизингового финансирования, которая позволит дополнительно реализовать в 2018 году около 2 тыс. легкового авто и около 200 единиц коммерческой техники.

Дальнейшим этапом промышленного развития является переход на качественно новый уровень технологического развития с элементами Индустрии 4.0. В прошлом году были разработаны меры по техперевооружению базовых отраслей промышленности направленные на создание экосистемы для внедрения цифровых технологий, которые включены в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

В этом году мы начнем работу по аудиту 7 модельных цифровых фабрик, которые станут демонстрационными площадками возможностей цифровых технологий (АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Карлскрона», АО «Химфарм», АО «Евразиан фудс», ТОО «Алматинский вентиляторный завод», ТОО «Корпорация «Казахмыс», «Казхром»).

Параллельно системообразующими предприятиями ГМК будут реализовываться проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0.

Также в течение года мы планируем частично пересмотреть некоторые меры поддержки на более точечное стимулирование цифровизации (в части определения видов затрат при возмещении расходов предприятий, предоставления грантов, доступного заемного капитала и др.).

С учетом новых глобальных технологических трендов по цифровизации промышленности и инновационной составляющей до конца года будет разработана Концепция третьей пятилетки индустриализации, направленная на становление промышленности «цифровой эпохи», согласно поручения озвученного в Послании народу Казахстана на 2018 г.

В целом реализация запланированных мероприятий в 2018 году позволит обеспечить рост стоимостного объема обработанного экспорта на 10,3% (к уровню 2017 г.), производительности труда обрабатывающей промышленности на 6%, инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности на сумму 1 трлн. тенге.

Что касается, СЭЗ. В прошлом году мы провели системный анализ эффективности деятельности специальных экономических зон. Все законодательные пробелы и проблемные вопросы были выявлены и учтены в проекте закона о СЭЗ и ИЗ, который сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Согласно поручению Главы государства сейчас мы проводим заслушивание всех руководителей действующих специальных экономических зон для дальнейшего совершенствования их работы.

Реализация Нұрлы жол

В рамках реализации программы Нұрлы Жол мы усилим контроль по эффективности и прозрачности использования средств, выделенных на строительство автомобильных дорог.

Реконструкцией в текущем году будет охвачено более 4 тыс.км автодорог республиканского значения и 2,5 тыс.км автодорог местной сети.

При этом, в целях улучшения внутрирегиональной мобильности, а также для улучшения качества автодорог местной сети, в текущем году совместно с акиматами областей проработан вопрос увеличения финансирования ремонта на 60 млрд. тенге, на паритетной основе из республиканского и местного бюджета. На данный момент Министерство изыскало из республиканского бюджета 30 млрд. тенге в пределах своего лимита, которые планируется перераспределить при уточнении бюджета.

В целом по данному принципу в среднесрочной перспективе, на развитие местной сети планируется ежегодно выделять до 150 млрд.тенге, что позволить ежегодно ремонтировать до 5 тыс.км и 2025 году увеличить долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%.

В рамках Плана работ Правительства в этом году мы также примем меры по запуску системы мультимодальных перевозок и внедрению систем взимания платы на трассах.

Реализация Нұрлы жер

В этом году мы пересмотрим механизмы дальнейшей реализации программы Нұрлы жер.

В рамках реализации поручений, данных Главой государства в Послании 2018 года мы начали работу по совершенствованию госнормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства (в части применения новых методов строительства, современных материалов, принципиально иных подходов в проектировании зданий и планировании городской застройки; повышения требований к качеству экологичности и энергоэффективности зданий).

Также в целях обеспечения доступности жилья мы прорабатываем вопросы по удешевлению строительства и ипотечного кредитования, с доведением показателя обеспеченности жильем на одного жителя к 2030 году до 30 квадратных метров.

Коммерческими банками в текущем году будет выдано субсидированных кредитов застройщикам на 125 млрд. тенге и ипотеки на 105 млрд. тенге. Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 млрд. тенге и доли вкладчиков Жилстройсбербанка к экономическому активному населению до 12%.

Благодаря принятым мерам в 2018 году ожидаем ввод 11,2 млн. кв. метров жилья.