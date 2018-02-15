Выступление вице-министра по инвестициям и развитию РК Кабикенова А.К. на коллегии МИР РК

(г. Астана, 14 февраля 2018 года)

Уважаемые члены Коллегии и гости!

По данным UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию) глобальные потоки ПИИ в 2017 году снизились на 16%, составив 1,52 трлн. долл. США.

При этом, в развитых странах зафиксировано 27%-е снижение потока ПИИ на фоне мировой конъюнктуры. В частности, приток инвестиций в страны Европы сократился на 27%. Объем ПИИ в развивающихся странах вырос на 2%, демонстрируя относительную стабильность.

Благодаря своевременно принятым мерам Казахстан является лидером по привлечению прямых инвестиций в Центральной Азии. Интерес инвесторов объясняется тем, что Казахстан уверенно занимает 36-е место среди 190 стран мира в рейтинге Всемирного банка DoingBusiness.

Республика также улучшила свои позиции по 6 индикаторам рейтинга. Например, по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» Казахстан занимает первое место. По индикатору «Обеспечение исполнения контрактов» - шестое.

За годы независимости в Казахстан привлечено порядка 300 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций (с 1993 года по 9 мес. 2017 года - 293 млрд. долл.).

Сохраняя положительную динамику, за 9 мес. 2017 года в страну привлечено 15,8 млрд. долл. инвестиций, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (15 млрд. долл.).

В частности, именно отрасли, таргетируемые в рамках Программы индустриализации, становятся привлекательными для инвестиций.

Так, если в 2009 году в начале первой пятилетки доля обрабатывающей промышленности в структуре ПИИ составляла всего 8,5%, то на сегодня почти четверть иностранных инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность (по итогам 1-го полугодия 2017 года - 22,8%). При этом, доля инвестиций в несырьевой сектор увеличилась до 50%.

На сегодня перед нами поставлены две основные задачи - это дальнейшее улучшение инвестиционного климата и проактивная позиция по привлечению инвестиций.

Во-первых, совместно с экспертами ОЭСР проведены два обзора инвестиционной политики Казахстана, проделана работа по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами организации (усовершенствованы условия привлечения иностранной рабочей силы, упрощены миграционно-визовый режим, разрешительная система, налогообложение, таможенный контроль).

После 8 лет совместной работы с ОЭСР Казахстан в 2017 году стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и 48-й страной, присоединившейся к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям. Это оценка инвестиционного климата, которая соответствует высоким стандартам организации.

Во-вторых, в рамках исполнения одного из направлений Послания Президента создана национальная компания «KazakhInvest», которая реализует функцию «единого переговорщика» от имени правительства с целевыми ТНК и крупными инвесторами.

Стоит отметить, что «KazakhInvest» обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации по принципу «одного окна».

В-третьих, совместно с Всемирным Банком разработана и принята Национальная инвестиционная стратегия, основной целью которой является создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, ориентированных на повышение эффективности.

В рамках Стратегии установлены основные целевые индикаторы, определены четкие отраслевые и страновые приоритеты.Также, с учетом экономических возможностей определены36 потенциальных стран мира, из них 11 стран для нас являются самыми приоритетными (США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ).

В целом, в Стратегии особое внимание уделяется и удержанию действующих инвесторов, а также стимулированию реинвестиций.

В-четвертых, одной из основных составляющих инструментов привлечения инвестиций является предоставление инвесторам готовых площадок для ведения бизнеса - а это специальные экономические и индустриальные зоны (СЭЗ и ИЗ).

Если говорить об эффективности СЭЗ, то уже сейчас создание таких площадок приносит свои плоды. Так, на 1 бюджетный тенгерасходов на инфраструктуру участниками вложено 2,8 тенге инвестиций,четверть из которых иностранные. Привлечены такие транснациональные компании как «Альстом», «Тальго», «Еврокоптер», «АрселорМиттал», «Трансмашхолдинг», «Тенарис», «Бемер», «Кеппел», «ИзоПлюс», «Аселсан», «Парамаунт групп».

В целом, с момента создания СЭЗ запущено более 150 проектов и 115 проектов на площадках ИЗ, создано более 19 тыс. рабочих мест.Из этого следует, что СЭЗ и ИЗ доказали свою эффективность и экономическую целесообразность.

В-пятых,достигнуты значительные результаты в работес транснациональными компаниями по реализации проектов в обрабатывающем секторе. К примеру, привлечен мировой лидер в сфере логистики компания «Коско-шипинг» для развития сухого порта на СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», что выводит на новый уровень транзитные возможности страны.

Справочно:

За период с 2015 по 2017 годы реализованы и реализуются проекты, в том числе с такими странами как:

- США: компания CiscoSystems реализует в г. Астана проект по созданию интегрированной системы управления городом будущего, информационных технологий и системы комплексной безопасности (3,5 млн. долл. США);

- Иран: компания EmpireFood ведет строительство мясоперерабатывающего комплекса в Алматинской области (6,1 млн. долл. США), АО «НК «Казгеология» совместно с компанией GhadirIndustry осуществляет поиск медно-порфированных руд в Карагандинской области (20 млн. долл. США.);

- Великобритания: RioTinto осуществляется разведка медно-порфировых руд на участках Коргантас и Балхаш Сарышаган в Карагандинской области (21 млн. долл. США.),

-Турция: BTM Group реализован проект по производству кровельных гидроизоляционных мембран (15,6 млн. долл. США), IpekKağıt реализован проект по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий (10 млн. долл. США);

- Япония: SumitomoMitsuiBankingCorporation участвует в финансировании модернизации Шымкентского НПЗ (225 млн. долл. США, учитывая долю других банков, под гарантию Sinosure);

- Южная Корея: Lotte введен в эксплуатацию проект по производству продуктов питания в ЮКО (50 млн. долл. США).

Задачи на 2018 год

Первое, в текущем году мы переходим на активную фазу реализации Стратегии. На 2018 год запланировано к исполнению45 мероприятий. Будут задействованы большинство центральных государственных органов, нацкомпаний и местные исполнительные органы.В рамках стратегии предусмотрены следующие меры.

- Это повышение прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики.

В этих целях будут внедрены новые подходы к разработке нормативно-правовых актов, предусматривающие широкое вовлечение частного сектора в процесс разработки НПА в сфере инвестиций путем проведения социальных опросов и публикации проектов НПА до их принятия.

Кроме того, рассматривается внедрение механизма обеспечения доступа инвесторов к НПА в сфере инвестиций путем публикации их на английском языке, а также переход к трехъязычной нормотворческой деятельности.

Будет продолжена работа по совершенствованиювизового и миграционного режимов, условий по привлечению иностранной рабочей силы, а также налогового и таможенного законодательства.

Кроме того, предусмотрен анализ эффективности действующих инвестиционных преференций и других видов государственной поддержки с учетом международного опыта и приоритетных отраслей для привлечения инвестиций.

- Совершенствование законодательства в сфере защиты прав инвесторов.

Совместно с ассоциациями инвесторов будут выработаны предложения по реформированию института инвестиционного омбудсмена, совершенствованию судебной защиты прав инвесторов.

Вместе с тем, будет проведен анализ по выявлению локальных отраслевых и региональных ограничений, препятствующих эффективному привлечению инвестиций.

Ежегодно с 2018 года будет проводиться детальный анализ хода реализации Стратегии и социальный опрос, предусматривающий участие общественности и самих инвесторов.

По итогам данной работы в 2019 году будет опубликован «Ежегодный доклад о состоянии инвестиционного климата Казахстана».

Также, в целях эффективной работы с инвесторами будет усилен мониторинг реализации инвестиционных проектов, а также всех договоренностей с инвесторами, достигнутых по итогам визитов Главы государства и Премьер-Министра. Для этого будет внедрен новый инструмент - информационно-мониторинговая система IRM (InvestorsRelationshipManagement).

По согласованию с Министерством отраслевые госорганы и акиматы регионов продолжат работу по разработке ежегодных отраслевых и региональных планов по привлечению инвестиций, предусматривающие конкретные индикаторы, проекты, а также системные меры по улучшению инвестиционного климата в той или иной отрасли или регионе.

Второе, в целях совершенствования деятельности СЭЗ и ИЗ, а также выявления системных проблем планируется принятие Закона «О специальных экономических и индустриальных зонах», который предусматривает упрощение процедур выделения земельных участков, предоставление предоставления льгот инвесторам, снижение административных барьеров, законодательнуюр егламентацию деятельности индустриальных зон.

Справочно:

Реформы:

- внедрение облегченного режима получения земельных участков;

- сокращение в 3 раза срока расширения разрешенных видов деятельности для инвесторов;

- освобождение органов управления СЭЗ/ИЗ от налогов на землю и имущество;

- расширение функционала и усиление статуса управляющих компаний СЭЗ/ИЗ;

- установление конкретных целевых индикаторов эффективности для СЭЗ/ИЗ;

Положительный эффект от принятия законопроектов:

- c 2018 года увеличение в 2 раза привлекаемых инвестиций на территории СЭЗ/ИЗ;

- до конца 2020 года создание новых 20 тысяч постоянных рабочих мест в СЭЗ;

- сокращение в 2 раза срока получения земельных участков участниками СЭЗ/ИЗ;

- оперативное принятие решений по потенциальным проектам;

- выход органов управления СЭЗ/ИЗна самоокупаемость и разгрузка местных бюджетов.

Третье, в рамках проектного управления по направлению «Финансовая устойчивость»будет продолжена работа по реализации проекта «Привлечение инвестиций».

Для достижения первоочередной цели по обеспечению запланированного роста ВВП рассчитаны целевые показатели по привлечению инвестиций в основной капитал до 2025 года в разрезе

9 отраслей.

По каждому году зафиксирован необходимый темп роста для достижения конечной цели. Данные показатели доведены до всех отраслевых министерств и регионов.

Справочно: Рост инвестиций в основной капитал по 9 отраслям (АПК, горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, транспорт и складирование, ИКТ, образование, здравоохранение и социальные услуги, туризм):

В 2018 г. - 5,6%, 2019 г. - 7,2%, 2020 г. - 8,7%, 2021 г. - 9,5%, 2022 г. - 9,5%, 2023 г. - 9,3%, 2024 г. - 9,7%, 2025 г. - 9,8%.

Четвертое, в текущем году будет продолжена работа по практической реализации инвестиционных проектов.

В рамках реализации 55-56 шагов (План нации «100 конкретных шагов») ведется строительство 7 проектов в приоритетных отраслях экономики на общую сумму порядка 300 млн.долл.

Кроме того, в активной проработке находятся 12 проектов на общую сумму 4 млрд. долл.

Необходимо отметить, что инвесторами данных проектов являются крупные транснациональные компании.

Также будет продолжена реализация 51-ого совместных казахстанско-китайских проектов (общая сумма 27,7 млрд. долларов) в рамках сотрудничества в области индустриализации и инвестиций (из них 4 проектов на общую сумму 143 млн. долл. уже реализованы).

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 проектам на общую сумму 363 млн. долл. и начать строительные работы по 5 новым проектам на общую сумму 623 млн. долл.

В заключении, хотелось бы отметить, что реализация Стратегии наряду с проводимыми системными и комплексными мерами по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций позволят нам выйти на новый уровень.

Так, согласно Стратегии в 2018 году (по сравнению с 2016 годом) валовый приток ПИИ должен вырастина 4%,

ПИИ в обрабатывающую промышленность - на 10%, инвестиции в основной капитал несырьевого сектора - на 6%.

Справочно: В целом, в рамках Стратегии за пять лет будет привлечено всего 118 млрд. долл., ПИИ (20-25 млрд. долл. ежегодно), из них 25 млрд. долл. в обрабатывающую промышленность, ориентированную на экспорт.

Спасибо за внимание.