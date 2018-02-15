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Молодые родители из Великобритании не хоронили мертвую дочку 16 дней

15 февраля 2018, 10:41

Жена и муж провели со своей мертвой дочкой 16 дней и брали ее даже на прогулку.

Молодые родители из Великобритании опубликовали фотографии, сделанные с их мертвой дочкой. Шарлотте Шакакс 21 год, она впервые стала мамой. Но еще во время беременности врачи сказали ей, что у ребенка хромосомная мутация, сообщает сайт kaktus.media.

В результате у ее новорожденной дочери был недоразвит мозг, суженные носовые проходы, легкие и аорта. Девочку они с мужем Аттилой назвали Эвлин.

Девочка не могла самостоятельно дышать, операцию на сердце, необходимую для выживания, маленькая Эвлин не перенесла бы.

Девочка умерла, прожив всего 4 недели. После ее смерти родители провели с ней 12 дней в клинике, где малышка лежала в специальной кроватке с охлаждением, чтобы предотвратить тело от разложения. За 4 дня до похорон им разрешили забрать ребенка домой.

Так Шарлотта и Аттила провели со своей мертвой дочкой 16 дней и брали ее даже на прогулку. Они это аргументировали тем, что хотели провести как можно больше времени со своей дочкой. Когда Шарлотта опубликовала фотографии дочери в Сети, некоторые пользователи осудили ее поступок.

"Так много родителей никогда не слышали о том, что они могут провести время со своими детьми вот так, и многим это помогает справиться с горем. В первый месяц жизни Эвлин была постоянно на аппарате для поддержания жизни, и я толком не могла подержать ее на руках. Хотя бы после смерти я смогла это сделать и почувствовать себя матерью", - написала Шарлотта в ответ.

Фото: kaktus.media


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