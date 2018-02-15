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Поздравление Назарбаева показали на главном новостном канале Китая

15 февраля 2018, 10:45

Это один из самых масштабных медиа выходов нашей страны на китайское информационное пространство - Карин.

Вчера на самом главном новостном канале Китая – CCTV-13, показали поздравление Нурсултана Назарбаева китайскому народу с наступающим праздником Весны – Новым годом по китайскому календарю, сообщает Zakon.kz.

"Таким образом, Президент Казахстана стал одним из первых зарубежных лидеров, который по ТВ поздравил китайский народ с предстоящим праздником. Также поздравление показали на первой кнопке китайского телевидения - CCTV-1. А завтра, в пятницу, в первый день китайского Нового года вечером по каналам CCTV и CGTN покажут полное интервью Президента Казахстана китайскому телевидению. Это один из самых масштабных медиа выходов нашей страны на китайское информационное пространство", - написал в своем Telegram-канале политолог Ерлан Карин.

Фото: Informburo.kz


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