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Геологи обнаружили супервулкан, который может убить 100 миллионов человек

15 февраля 2018, 10:46

Вероятность подобного события составляет 1%.

Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан, содержащий 34 кубических километров магмы, который в случае извержения может унести жизни 100 миллионов человек. Исследование опубликовано в журнале Scientific repots, передает РИА Новости.

Ученые изучали кальдеру Кикай — кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.

Изучив неровности на поверхности морского дна, авторы исследования пришли к выводу, что купол растет. Это, по их мнению, может закончиться мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки
.

Кроме того, в воздух будет выброшен значительный объем пепла, который приведет к "вулканической зиме" на некоторых территориях Японии. По расчетам ученых, вероятность подобного события составляет 1%.

Фото: © AP Photo / Kyodo News


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