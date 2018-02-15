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Пьяный таксист пытался сбежать от полиции в Темиртау

15 февраля 2018, 10:50

В течение 20 минут он гонял по улицам Темиртау.

Полицейскими Темиртау был задержан таксист, который находился в состоянии опьянения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 февраля. Полицейские обратили внимание на странное вождение и потребовали остановиться, однако мужчина попытался скрыться. В течение 20 минут водитель на высокой скорости разъезжал по улицам города, пытаясь уйти от преследования, но все равно был задержан.

При себе у него не оказалось водительского удостоверения, так как ранее решением суда был лишен такого права.

"В отношении водителя 1989 года рождения проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК, также составлен административный протокол по статье 613 часть 3-1 КРКоАП за невыполнение требований сотрудника ОВД", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Карагандинской области.

Фото: viptaxinsk.ru.


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