В соответствии со статьей 101-2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» и статьей 55 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат.

В частности, к получателям жилищных выплат относятся военнослужащие и члены их семей, получающие их в случаях, предусмотренных главой 13-1 Закона.

Право военнослужащих на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат осуществляется один раз.

Если оба супруга являются военнослужащими и (или) сотрудниками специальных государственных органов, жилищные выплаты производятся только одному из них по взаимному согласию супругов на основании рапорта с представлением справок о месте службы супруга (супруги).

Военнослужащим, находящимся в дополнительных отпусках по беременности и родам, уходу за ребенком, в командировке, на учебе, лечении, жилищные выплаты осуществляются на общих основаниях.

Определение лиц, относящихся к членам семьи военнослужащего, осуществляется в соответствии со статьей 101-10 Закона.

Учет военнослужащих, признанных получателями жилищных выплат, ведется ответственным структурным подразделением государственного учреждения.

Расчет подлежащих к выплате сумм получателям жилищных выплат на основании сформированных ответственным структурным подразделением государственного учреждения списков производится финансовым подразделением государственного учреждения.

Жилищные выплаты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы военнослужащим на цели, не предусмотренные статьей 101-5 Закона.

Жилищные выплаты не могут быть использованы государственным учреждением, кроме как на перечисление на личный специальный счет военнослужащего.

Запланированные, но не использованные государственным учреждением по состоянию на 31 декабря текущего финансового года суммы жилищных выплат аннулируются.

В случае исключения военнослужащего из списков личного состава части в связи с гибелью (смертью), признанием его в установленном законодательством Республики Казахстан порядке безвестно отсутствующим или объявлением умершим, члены их семьи, а в случае их отсутствия - наследники имеют право использования жилищных выплат, находящихся на личном специальном счете, на цели, предусмотренные статьей 101-5 Закона. При этом личный специальный счет такого военнослужащего закрывается после полного использования жилищных выплат.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.