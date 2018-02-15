Президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума ушел со своего поста. Об этом 75-летний глава государства объявил в телеобращении к народу. Отставка вступила в силу незамедлительно, пишет "Коммерсант".

Во вторник, 13 февраля, в Претории прошли напряженные переговоры представителей правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) с господином Зумой. Руководство правящей партии заявило, что вопрос с отставкой Джейкоба Зумы «должен быть решен срочно», однако прийти к соглашению о конкретных временных рамках участники совещания не смогли.

Попытки отстранить президента принимались в парламенте ЮАР неоднократно, однако на этот раз против господина Зумы настроены не только оппозиционеры, но и бывшие сторонники из АНК.

Де-факто Джейкоб Зума утратил политический вес из-за постоянных обвинений в коррупции. Господина Зуму обвиняли в строительстве за бюджетный счет шикарной резиденции, тесных связях с местными олигархами и попытке выдвинуть свою бывшую жену Нкосазану Дламини-Зуму (супруги развелись в 1998 году, всего же президент ЮАР был женат шесть раз и находится в полигамном браке) в руководство АНК с перспективой передачи ей президентской власти.

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters