14 февраля на сцене ГАТОБ имени Абая состоялся балет «Манон»

Гастроли «Астана Опера» в Алматы проходят с 10 по 18 февраля в рамках программы Президента РК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Событие, которое так долго ждали алматинцы, наконец, произошло: 14 февраля на сцене ГАТОБ имени Абая состоялся балет выдающегося хореографа XX века Кеннета Макмиллана «Манон».

Драматическая история о даме полусвета собрала полный зал, тому есть веское основание – этот балетный эксклюзив сейчас можно увидеть только в «Астана Опера», он никогда не ставился ранее в Казахстане, и на мировых площадках «Манон» - редкий гость.



Гастроли «Астана Опера» в Алматы проходят с 10 по 18 февраля в рамках программы Президента РК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

- В спектакле «Манон» участвует практически вся балетная труппа «Астана Опера». Мы очень долго готовились к этому сложнейшему спектаклю. Выходить на сцену ГАТОБ имени Абая было ответственно, так как в зале находились доброжелательно настроенные, но взыскательные зрители и, конечно, наши педагоги. Все артисты немного волновались, и сейчас очень счастливы, что у нас все получилось. Сложность этого спектакля заключалась в непростой хореографии. Известно, что когда К. Макмиллан ставил этот балет, он ездил на зимние Олимпийские игры. Фигурное катание произвело на него очень сильное впечатление, поэтому в хореографии появились такие сложные элементы, неудобные для артистов, но невероятно красивые. Я называю этот спектакль - «проверка на выносливость». Думаю, мы ее сегодня прошли, - подчеркнула исполнительница заглавной партии Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева.

Зоркие алматинские балетные критики внимательно оценивали не только мастерство артистов, но и соответствие декораций, костюмов и в целом убранства сцены эпохе XVIII века.

- Королевская роскошь, особый стиль костюмов позапрошлых веков отличается изящной декоративностью, думаю, это проявилось в костюме Манон, на нем было видно огромное число бантиков и рюшей. Впечатлили и головные уборы: дамы казались в них хрупкими, утонченными, в целом, создался антураж чувственности и некоторой манерности, что было присуще XVIII веку. Господство аристократической моды ощущалось абсолютно во всем - и в декорациях, и в костюмах. Что до исполнения, отмечу талант Мадины Басбаевой. Очень чистое и одухотворенное воплощение образа Манон. Её партнер - Рустем Сейтбеков в роли Де Грие тоже весьма хорош, артисты демонстрировали абсолютно точное следование музыке Жюля Массне. Ещё одно выступление, о котором я не могу не сказать - Бахтияр Адамжан в роли Леско. Солист сейчас находится на пике своей карьеры. Получили огромное удовольствие от его передачи образа, технически он очень силен! Создалось интересное общее впечатление от спектакля – как будто мы наблюдали за происходящим со стороны, как если бы находились в кино, - отметила балетный критик Флюра Мусина.

Балет поставлен на музыку Жюля Массне. В основу написанного самим хореографом Кеннетом Макмилланом либретто лег роман аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Музыкальные номера из различных произведений Жюля Массне подобрал и оркестровал известный музыкант Лейтон Лукас и его ассистентка, концертмейстер балетной труппы Хильда Гонт. В музыкальное оформление балета вошла и знаменитая «Элегия» Ж. Массне как главная тема влюбленных. Дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев. Оркестровка и аранжировка – Мартин Йетс. Декорации и костюмы выполнены по эскизам Николаса Георгиадиса. Художественный руководитель балетной труппы и инициатор постановки балета «Манон» на сцене «Астана Опера» - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

По словам супруги сэра Кеннета Макмиллана – леди Деборы Макмиллан, балет «Манон», который идет на сцене «Астана Опера», сейчас является лучшей постановкой этого балета в мире!

Напомним, что партию Манон этим вечером исполнила Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, Де Грие – Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков, Леско – обладатель Гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан, господин Г.М. – Жанибек Иманкулов, роль Любовницы Леско представила лауреат многих международных конкурсов Анель Рустемова. Главный нищий - Бостан Кожабеков, Мадам - Алтынай Кагазбаева, Пожилой господин - Руслан Темирбеков, Тюремщик - Олжас Маханбеталиев.