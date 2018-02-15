В соответствии с пунктом 4 статьи 101-2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» и пунктами 6, 7 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила осуществления денежной компенсации.

Получателями денежной компенсации являются:

военнослужащие, состоявшие на воинской службе десять и более лет в календарном исчислении на 1 января 2013 года и имеющие право на приватизацию служебного жилища безвозмездно после двадцати лет воинской службы в календарном исчислении, проживающие в служебном жилище, не подлежащем приватизации, в том числе вследствие его нахождения на территории военных городков, пограничных застав и иных закрытых объектов;

лица, состоявшие на воинской службе двадцать и более лет в календарном исчислении, не обеспеченные при увольнении служебным жилищем и ранее не реализовавшие право приватизации жилища, уволенные с воинской службы в период с 1 января 2013 года до 1 января 2018 года по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов.

Размер денежной компенсации определяется путем умножения стоимости одного квадратного метра продажи нового жилища в среднем по республике согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого военнослужащего, за минусом суммы ранее осуществленных ему жилищных выплат.

Документы, необходимые для получения денежной компенсации, представляются получателями руководителю государственного учреждения.

Для выплаты денежной компенсации получатель в установленном порядке представляет следующие документы:

1) рапорт (заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность получателя и членов его семьи, заключении (расторжении) брака, свидетельств о рождении детей, при наличии у получателя членов семьи;

3) справка территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у получателя и членов его семьи жилища, принадлежащего на праве собственности на территории Республики Казахстан), полученная в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

4) справка местного исполнительного органа (о наличии или отсутствии у военнослужащего и его членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда), полученная в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

5) послужной список;

6) справка с места службы с указанием сведений о состоянии на воинской службе и составе семьи, выданная кадровым подразделением (подразделением комплектования) государственного учреждения;

7) копия договора найма служебного жилища, за исключением получателя, указанного в подпункте 3) пункта 3 настоящих Правил.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением ряда норм.