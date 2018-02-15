Тенге укрепился до 320,53 за доллар
В обменниках доллар покупают/продают за 319,5-322 тенге, евро - за 397-402 тенге, рубль - за 5,63-5,72 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 319,5-322 тенге, евро - за 397-402 тенге, рубль - за 5,63-5,72 тенге.
Фото: qostanay.tv.
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