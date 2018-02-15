Что известно о подозреваемом в пособничестве Аблязову Кеннете Алибеке

В 1992 году эмигрировал в США, публично выступив с изобличением СССР в создании биологического оружия.

Накануне стало известно о том, что прокуратура Киева сообщила о подозрении гражданина Казахстана Кеннета Алибека в пособничестве Мухтару Аблязову, который использовал НПОКЦ "Макс-Велл" (где Алибек был руководителем и учредителем) для легализации похищенных средств БТА Банка. Общая сумма "отмытых" денег составила около 15,8 млрд тенге. В случае признания виновным судом, К.Алибеку грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Что на данный момент известно об этом человеке.

Кен Алибек (Канатжан Алибеков), 1950 года рождения, уроженец ЮКО. Фактически медицинское образование не получил (4 курса Алматинского мединститута). Квалификацию врача в СССР и США не подтверждал. Специальность микробиолог, специализация – сибирская язва (Томский государственный университет). До 2000 года не был известен в качестве эксперта в области медицины или онкологии.

В 1992 году, уволившись с должности заместителя руководителя секретной НПО "Биопрепарат", эмигрировал в США, где получил гражданство, публично выступив с изобличением СССР в создании биологического оружия. В этом же году была основана компания «Макс-Велл (США), с целью производства субстанций для биофарматических препаратов, проведения доклинических испытаний и контроля качества субстанций. Алибек в 2007 году при поддержке Аблязова возглавил компанию «MaxWell Biopharma», которая начала строительство онкологических и кардиологических центров в г.Борисполь (Украина). Стоимость проекта – около 160 млн. долларов.

В марте 2008 году в г.Борисполь (Украина) состоялось открытие производственного комплекса по производству иммуно-биологических и химико-фармацевтических препаратов – научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл» (ООО «НПОКЦ «Макс-Велл», ул.Шевченко, 100). Все имущество и оборудование «MaxWell Biocorporation» принадлежало компании «Евразия-Украина», которая контролировалась Аблязовым.

По информации СМИ, "церемонию открыл основатель и генеральный директор «Макс-Велл», известный американский ученый, доктор медицинских, доктор биотехнологии, профессор Кеннет Алибек". Он, как сообщалось выше, был назначен президентом компании в Украине. Алибеком компания «MaxWell Biocorporation» преподносилась в качестве всемирно-известной организации с заявленной целью дать Украине шанс на спасение людям с раковым диагнозом.

В рамках данного проекта Алибек обещал усовершенствовать существовавшую систему ранней диагностики онкологических, кардиологических и инфекционных заболеваний, в т.ч. путем создания сети поликлиник с современными лабораториями. Планировал внедрить мировые стандарты качества изготовления лекарств, заявлял о скором налаживании производства уникальных препаратов.

В частности, в 2008 году планировалось открытие завода по производству онкологических и кардиологических препаратов, который будет выпускать более 200 млн капсул, 150 млн таблеток, 60 млн флаконов, 30 млн. суппозиториев и столько же шприцов. В строительство завода вложено около 100 млн долларов. Производство препаратов запущено не было.

С 2000 по 2015 год Алибек работал в Казахстане, в том числе в АОО «Назарбаев Университет», являлся руководителем Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи и Национального медицинского холдинга, где занимался исследованиями в области микробиологии, использования элементарных частиц, лечения онкозаболеваний и создания препаратов по продлению жизни.

В ноябре 2014 года АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» отправил в «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК заявки на государственную регистрацию 3-х изобретений: «Лечение и предупреждение судорожного синдрома, в том числе эпилептических припадков», «Новый метод системной терапии боли у больных с опухолями ЦНС различной локализации», «Системная терапия опухолей головного мозга». В соответствии с Законом РК «Патентный закон», по всем заявкам был получен отказ на патентование изобретений, в связи с отсутствием «новизны», промышленной применимости, «изобретательского уровня, оценки эффективности и другими несоответствиями.

В должности руководителя Центра онкологии растратил более 1 млрд тенге по проекту «Новая системная терапия злокачественных опухолей: создание новой парадигмы».

В октябре 2015 года Алибек расторг договор с «Назарбаев Университетом» и убыл в США.

27 декабря 2017 году в интервью на сайте tobolinfo.kz К.Алибек признал, что пытался применять в Казахстане методику шведских ученых, не владея их технологиями.

фото: BNews.kz