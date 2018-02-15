Российский хакер Дринкман получил 12 лет тюрьмы в США

Окружной суд в американском городе Камден (штат Нью-Джерси) в среду огласил приговоры гражданам РФ Владимиру Дринкману и Дмитрию Смилянцу, которые в 2015 году признали себя виновными в хакерской атаке. Власти США называют ее одной из крупнейших в истории страны, передает ТАСС.

Оба приговора зачитал судья Джером Симэндл, который занимался данными разбирательствами. Перед вынесением решения по делу 37-летнего Дринкмана в зале суда состоялись продолжительные закрытые слушания. Что именно обсуждали стороны, не разъяснялось. Симэндл только отметил, что речь идет о "закрытых сведениях, касающихся дела", которые могут повлиять на то, каким будет наказание россиянина.

После слушаний Симэндл указал, что Дринкман "приговаривается к 144 месяцам (12 годам - прим. ТАСС) тюремного заключения". После этого он в течение трех лет будет находиться под надзором американских властей, если останется в стране. Потребует ли американская сторона его возвращения в РФ, пока не ясно.

Судья отметил, что оценивает ущерб, нанесенный Дринкманом, примерно в $312 млн. Размер компенсации, которую должен выплатить россиянин, как ожидается, будет определен на заседании, запланированном на 13 апреля. Вместе с тем Симэндл констатировал, что Дринкман "не в состоянии выплатить штраф" в дополнение к возмещению ущерба.

Дринкман присутствовал на заседании. Он был одет в зеленую тюремную униформу, коротко подстрижен. Во время оглашения приговора россиянин вел себя сдержанно. Перед выходом из зала суда он помахал рукой супруге, которая также присутствовала на слушаниях.

Решение по апелляции не принято

Адвокат Дринкмана Майкл Райли заявил журналистам, что пока не известно, будет ли подана апелляция. "Решение на этот счет еще не принято", - сказал он. По закону у защиты имеется 14 дней на то, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Райли также уточнил, что в данный момент нет ясности относительно того, будет ли Дринкман депортирован в Россию после выхода из тюрьмы. Это решение американские власти примут позднее. Ранее прокуратура заявляла, что россиянин будет выслан из страны.

Юрист добавил, что семья Дринкмана "временно находится в США". Он отметил, что не осведомлен о наличии каких-либо проблем со здоровьем у подзащитного.

Смилянца освободили

Решение по делу 34-летнего Смилянца было оглашено в том же зале суда. Симэндл указал, что гражданин РФ "приговаривается к 51 месяцу и 21 дню (четырем годам и трем месяцам - прим. ТАСС) тюремного заключения". Смилянец был незамедлительно освобожден, так как уже отбыл этот срок, находясь под стражей в США.

Симэндл уточнил, что в течение пяти лет Смилянец будет находиться под надзором американских властей, если останется в Соединенных Штатах.

Судья указал, что предположительно в апреле состоятся слушания, на которых будет определен размер компенсации, которую должен выплатить Смилянец за нанесенный ущерб. Симэндл пояснил, что россиянин "освобожден от выплаты штрафа в дополнение к компенсации".

Смилянец, который пришел на заседание в пиджаке и брюках, перед вынесением приговора заявил, что "искренне и глубоко раскаивается за свои поступки". Он добавил, что получил преступным путем около $5 млн, и заявил о готовности возместить причиненный ущерб.

После вынесения приговора россиянин выразил удовлетворение решением суда, назвав его справедливым, но не уточнил, останется ли он в США или вернется в Россию. "Богу виднее, пока не знаю, в руках иммиграционных служб все", - сказал он. О планах подавать апелляцию защита россиянина не сообщала.

Судья не разъяснил подробно, чем именно руководствовался при вынесении приговоров. Говоря о решении по делу Дринкмана, он уточнил, что были подготовлены некие материалы, касающиеся этого. Они, по словам Симэндла, "содержат конфиденциальную информацию" и потому будут закрыты.

Прежде прокуратура заявляла, что наказание для обоих россиян может быть значительно более строгим. Так, Дринкману могло грозить тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере более $1 млн; Смилянцу - 20 лет тюрьмы.

О деле

Дринкман и Смилянец были арестованы в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны и впоследствии выданы США. В общей сложности обвинения по этому делу были предъявлены американскими властями заочно четырем россиянам и украинцу. Власти называли Дринкмана главным подозреваемым. Об аресте других фигурантов дела, помимо Смилянца, не сообщалось.

В сентябре 2015 года Дринкман признал себя виновным в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным системам, а также с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Смилянец признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи вскоре после Дринкмана.

По данным следствия, фигуранты дела причастны к организации взлома компьютерных сетей более чем 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. От их действий, как утверждалось, в период с 2005 по 2012 год пострадали, в частности, электронная биржа NASDAQ, авиакомпания JetBlue, торговые сети J. C. Penney и 7-Eleven, французская компания розничной торговли Carrefour и бельгийский банк Dexia. Прокуратура называла данную кибератаку одной из крупнейших в истории США.

Фото: © EPA/JERRY LAMPEN