Женщины в Иране протестуют против принудительного ношения хиджаба

Женщины в Исламской республике протестуют против принудительного ношения хиджаба и хотят ходить на футбол. Что ими движет, кто их поддерживает, и во что это может вылиться, пишет Росбалт.

Не успели власти Ирана подавить массовые народные выступления на социально-экономической и отчасти политической почве, как «слабый пол» заявил о своей силе — стал прилюдно срывать с себя хиджабы, не боясь арестов и штрафов. Женщины в своем нежелании носить хиджаб не одиноки — бывает, их поддерживают в этом мужчины, включая некоторых депутатов иранского парламента. Власти страны, разумеется, обеспокоены столь очевидной строптивостью иранок, потому как пока «непривыкшие».

По данным DW, существует отчет Стратегического центра при администрации президента Ирана, в котором, в частности, говорится, что советники Хасана Роухани полагают: дамы сами должны решать, носить ли им хиджаб, а не действовать по указке государства. Тем более, что деятельность последнего в лице полиции нравов, следящей за дресс-кодом жительниц республики, не дает результата. Задержаны уже свыше 30-ти женщин, их штрафуют, но они продолжают акции, срывают с себя хиджаб и размахивают им, как флагом. Мало того: тема хиджаба плавно переросла в религиозно-политическую — нашлись женщины, потребовавшие свержения верховного лидера ИРИ аятоллы Хаменеи.

В сущности, если рассматривать протест против ношения хиджаба как отдельно взятый, женское «восстание» можно рассматривать как борьбу против своего рода насилия и вмешательства религии в их личное пространство. На дворе-то XXI век, а пример «цивилизованных стран» заразителен. И вообще, вспоминают иранки, при шахе Пехлеви их никто не обязывал носить хиджаб, они показывались во всей своей красе, и эту «лавочку прикрыла» исламская революция 1979 года.

Как выяснилось только сейчас, в 2014 году в Иране был проведен опрос, в соответствии с которым 49,2% респондентов заявили, что ношение хиджаба — личное дело каждой женщины. В Тегеране говорят, что президент и значительная часть его правительства считает так же, но вот религиозное руководство страны, которое, кстати, назначает генерального прокурора, придерживается диаметрально противоположного мнения. А прокурор этот — Мохаммад Джафар Монтазери — называет протесты женщин «детскими» и «несерьезными».

Судя по всему, президент Хасан Роухани и его правительство были бы рады удовлетворить требования «дамочек», которые, кстати, иной раз даже маскируются под мужчин, чтобы посетить запрещенные для них футбольные матчи. Как передает информационное агентство «Фергана» со ссылкой на Al-Monitor, с началом футбольного сезона в Иране стали появляться фотографии и видео «бородатых и усатых» дам, переодетых в мужскую одежду. Роухани пообещал решить вопрос в пользу любительниц этого вида спорта в мужском исполнении, но вердикт деятелей от консервативных религиозных кругов был «железным»: присутствие женщин среди мужчин на стадионе «подрывает шариатские нормы поведения». Причем, считают они, «подрыв» стимулируется из-за рубежа.

Тут стоит привести позицию Госдепа, опубликованную изданием Panorama.am. В распространенном им заявлении, в частности, говорится, что США выражают поддержку гражданам ИРИ против обязательного ношения хиджаба и осуждают их аресты: «Соединенные Штаты твердо поддерживают права на свободу вероисповедания, свободу выражения и мирных собраний. Люди должны быть свободны в выборе одежды, которую они носят, а также выбирать вероисповедание».

В комментарии к заявлению Госдепа армянский эксперт по Ирану Армен Исраелян сообщил, что «Это не тот вопрос, который может вызвать обеспокоенность ИРИ. Есть гораздо более серьезные проблемы — соглашение по ИЯП (Иранской ядерной программе — прим. авт.), отношения Иран — „Хезболла“ и т. д.». Но, отметил он, тем самым США предпринимают попытку накалить атмосферу. Эксперт также обратил внимание на то, что «Протесты против обязательного ношения женщинами хиджабов в публичных местах в Иране не являются чем-то новым, они не связаны с протестами, которые прошли в крупных городах ИРИ в конце декабря 2017 года — начале января 2018 года. … Еще 2-3 года назад в социальной сети Facebook была создана специальная группа, иранские женщины без хиджабов фотографируются на тех или иных улицах столицы Тегерана и размещают снимки в этой группе».

«Примечательно, — продолжил Исраелян, — что окружение представителя реформаторского крыла, президента Хасана Роухани, пытается проявлять адекватный подход и призывает ответственные за ношение хиджаба структуры не реагировать на сложившуюся ситуацию строго. Конечно, существует некая красная линия, которую нельзя переходить, что принимают и реформаторы. В любом случае, очевидно, что в период президентства Роухани начался процесс „либерализации“ хиджаба, что несравнимо с позицией предыдущей администрации. Тот же Роухани разрешил молодежи пользоваться интернетом. Это можно считать беспрецедентным явлением». Что же до реакции США, Исраелян не исключил, что она совпадает с годовщиной Исламской революции, и американская сторона пытается использовать этот важный период для организации акций.



В общем, так или иначе, а США свое «веское» слово сказали, и очень «своевременно» — в период не только женского «геройства», хотя далеко не все иранки желают сорвать с себя хиджаб, — но и в период выступлений «по другому поводу». Таким образом, возникает вопрос: связаны ли между собой попытки «женской революции» и протесты против безработицы, коррупции? В общем, «дело в платке», или в иранском режиме вообще? Ведь спектр требований широк, вплоть до прекращения иранского военного участия в сирийских событиях, а география протестов — масштабная. Дело дошло до требования провести референдум о смене политического строя ИРИ.

«Ящик Пандоры» можно считать открытым — степень радикализма иранского общества сейчас очень высока, хотя ей пока далеко до 1979 года. Но протестующие действуют упорно, и наступление острой фазы их активности, возможно, не за горами. А историю с «платками», вероятно, стоит рассматривать не как причуду «эмансипе» или отсутствие религиозности, а как часть общей картины дистанцирования значительной части граждан ИРИ от консервативных взглядов духовенства на ту или иную сферу деятельности и реакцией на низкий уровень жизни в стране.



Так что же делать? Дать правительству смягчить режим аятолл без разрушительного либерализма — все же не все иранцы желают жить в светском государстве, многие придерживается ортодоксальных устоев и вряд ли дадут их разрушить. Еще раз попытаться наладить социально-экономическую жизнь Ирана до удовлетворительной? Ведь такой она вполне могла стать с отменой части санкций против ИРИ благодаря ядерной сделке. Но, видимо, правительство во многом оплошало, хотя важные решения зависят не от него, а от духовного лидера. Тем не менее, ИРИ на сегодняшний день является 18-й по величине экономической державой в мире. А если говорить о потенциале страны, он, конечно, огромен. А раз так, Иран с его «склонностью спонсировать терроризм», надо остановить любой ценой. Например, революцией. Поэтому исключать внешнее вмешательство во внутренние дела Ирана не стоит.



Но в самой ИРИ многие не чужды мнения, что за волной протестов стоят иранские консерваторы, желающие сместить с поста «излишне умеренного» Роухани. На последних президентских выборах им не удалось протащить свою кандидатуру и пришлось смириться с выбором нации. А теперь они устроили «генеральную репетицию» отстранения «стрелочника» от власти. Если это соответствует действительности, то вероятность «принципа бумеранга» огромна, и тогда он сметет не только фаворита «раскрепощенных иранцев» Роухани, но и самих консерваторов.



В принципе, это именно то, чего добиваются США, и чего так опасается Россия, панически боящаяся всяких «цветных» революций. Но может случиться и так: либералы тихо уйдут, и абсолютную власть отстоят консерваторы — причем любой ценой, включая и убийство протестующих. И тогда уже будет не до проблемы хиджабов. Вернее, их срочно и надолго водрузят «на место».

Ирина Джорбенадзе

Фото: rosbalt.ru