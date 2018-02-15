В Казахстан ежегодно возвращают порядка 80 преступников

Выдача казахстанцев происходит также со странами, с которыми у Казахстана нет соответствующих соглашений.

При обсуждении законопроекта «О ратификации Договора между РК и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче» в Сенате Парламента РК речь зашла о возвращаемых в РК граждан, совершивших преступления в странах ближнего и дальнего зарубежья, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ежегодно мы возвращаем из различных стран ближнего и дальнего зарубежья порядка 80 граждан. В соответствии с этим обеспечиваются все принципы неотвратимости наказания за совершенное преступление. Кроме того, заключение договоров о выдаче способствует лучшему взаимообмену информацией, предупреждение, предотвращения преступлений в целом во всем мире», - сказал заместитель Генпрокурора РК Андрей Лукин.

В то же время он отметил, что факты отказа в выдаче имеются, потому что нет соответствующих соглашений, хотя иногда страны выдают преступников и без соглашений.

«Это связано только с тем, что между нашими государствами и государством, которые отказывают, нет межгосударственных соглашений. Поэтому в таких случаях происходит отказ. Но имеют место прецеденты, когда мы на взаимных условиях обмениваемся, либо наша страна возвращает наших граждан из тех стран, с которыми у нас нет таких соглашений», - пояснил замглавы надзорного органа.

«В частности, буквально позавчера из Черногории, с которой у нас нет межгосударственных соглашений, нам был выдан гражданин Казахстана, который совершил уголовное преступление в Петропавловске. Он был доставлен в Казахстан», - указал А. Лукин.

В то же время депутаты одобрили закон «О ратификации Договора между РК и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче». Как отмечалось на пленарном заседании, главной целью законопроекта является осуществление договаривающимися государствами сотрудничества в сфере передачи любого лица, находящегося на его территории, в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

Ксения Давыдова, Астана

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