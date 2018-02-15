Мама пропавшей в Алматы студентки уверена, что дочь похитили

Женщина сообщила, что девушку до этого похищал известный им мужчина.

Мама пропавшей 17-летней Тамины Эльдаровой считает, что ее дочь похитил мужчина, который один раз уже поступал так, передает Zakon.kz.

В редакцию прислали сообщение от мамы Тамины, которая пишет о том, что ее дочь мог похитить 47-летний мужчина.

"На это у меня есть основания, так как такой факт уже был до этого - 01 февраля 2018 г. он похитил дочь и через сутки вернул, после поступления на него заявления", - сказано в присланном сообщении.

Женщина отмечает, что подала заявление в Медеуское УВД и ДВД города, но пока не наблюдает никаких действий со стороны полиции.

Напомним, Эльдарова Тамина Эльдаргызы, 22.05.2000 года рождения, студентка 1 курса факультета "Фармации" университета КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 12 февраля в 13.40 час. вышла из университета по ул. Жамакаева, 99, и пропала. Девушка была одета в синие джинсы, зеленую куртку, черные угги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просьба обращаться по телефонам: +7 707 375 3094, +8 775 907 97 97 - сестра, 8 702 678 80 00 или 102.