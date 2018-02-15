Шукеев предложил ввести единый аграрный налог

Вице-премьер - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев затронул вопросы новых инструментов кредитования субъектов АПК, а также пересмотра введения единого агарного сельского налога в ходе коллегии ведомства, передает корреспондент Bnews.kz.

«Отрасль ощущает недостаток финансирования. Государственная программа предусматривает 3 трлн тенге господдержки для сельского хозяйства. Хотя предыдущая программа включала 3 трлн 400 млрд. Банки второго уровня резко снизили кредитование. Субсидии хотя растут, но есть неэффективные. В прошлом году количество субсидий сократили с 65 до 54. Но мы видим по крайней мере 15 неэффективных субсидий, но это не значит, сократив субсидий, мы должны изъять деньги из сектора. Мы подадим деньги на другие направление - в сторону зеленой корзины», - перечислил министр.

Также глава МСХ отметил и необходимость введения новых инструментов кредитования сельского хозяйства, а также предложил пересмотреть вопрос налогообложения в сельском хозяйстве.

«У нас зерновые расписки дискредитировались. К сожалению, наши элеваторы навыдавали в свое время пустых расписок очень много. Нам надо заново пересмотреть вопрос налогообложения в сельском хозяйстве. Всего в сельское хозяйство налогов поступает мизерное количество, знаете. Само налогообложение очень сложное. Мы обсудим вместе с бизнесом вопрос введения единого агарного сельского налога. Нам надо ввести новую систему страхования, гарантирования», - отметил Шукеев.

Он добавил, что внутри отрасли министерству необходимо создать инструменты, которые позволят банкам не опасаясь, без больших рисков вливать деньги в сектор.

«Я не говорю о том, что в госпрограмму надо вносить изменения для того, чтобы увеличивать потоки денег, просто можно сказать, что сектор задыхается от недостатка финансирования», - заявил министр.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание коллегии министерства сельского хозяйства, в котором обсуждаются задачи развития отрасли в рамках Послания главы государства.