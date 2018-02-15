100 тысяч долларов ежегодно будет выделять РК на офис ЭСКАТО

Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг приняли проект закона «О ратификации Соглашения между правительством РК и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии», передает корреспондент Zakon.kz.

«Соглашение между правительством РК и ООН относительно административных и финансовых процедур для субрегионального отделения экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана, для Северной и Центральной Азии, подписан 11 июля 2016 года в городе Бангкок», - сказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

При этом он рассказал о предыстории вопроса.

«Создание Субрегионального отделения ЭСКАТО в Алматы было санкционировано Генеральной ассамблеи ООН от 24 декабря 2008 года. Постановлением правительства РК от 4 мая 2011 года было одобрено рамочное Соглашение между Казахстаном и ООН относительно создания офиса ЭСКАТО», - пояснил глава ведомства.

По его словам, ст. 8 данного Соглашения предусматривалось подписание отдельного международного Договора, касающегося административных и финансовых процедур для субрегионального офиса ЭСКАТО.

«Согласно Соглашению относительно административных и финансовых процедур, казахстанская сторона предоставляет ЭСКАТО офисные помещения, а также выделяет ежегодно сумму в размере 100 тысяч долларов США на покрытие расходов по эксплуатации офисного помещения, а также расходов по программной деятельности. Принятие законопроекта также не требует дополнительных средств выделения, за исключением тех, которые предусмотрены в республиканский бюджет», - заключил К. Абдрахманов.

Ксения Давыдова