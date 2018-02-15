Назначен председатель Правления НАО «НАНОЦ»

Сегодня первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев представил коллективу НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее - НАО «НАНОЦ») нового председателя Правления Тажибаева Улана Калмухановича, сообщает Пресс-служба НАО «НАНОЦ».

Улан Тажибаев родился 14 июля 1977 года. Выпускник КазНУ им. аль-Фараби (Международные отношения и право), магистр делового администрирования (Executive MBA) Instituto de Empresa (IE) Business School, г.Мадрид (Испания).

В разные годы работал в частных компаниях в области юриспруденции и нормотворческой деятельности. Имеет большой опыт государственной службы на руководящих должностях в сфере организации деятельности госаппарата.

2004-2006 гг. - заместитель руководителя аппарата акима города Астана;

2006-2007 гг. - заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области;

2007-2011 гг. - советник первого заместителя Премьер-Министра;

2012-2016 гг. - руководитель аппарата АО «Самрук-Қазына»;

С января 2016 года по настоящее время занимал должность управляющего директора по управлению человеческими ресурсами и коммуникациями - член Правления в АО «Самрук-Қазына».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2009), Орденом «Құрмет» (2016).

НАО «НАНОЦ» был создан Постановлением Правительства Республики Казахстан в августе 2015 года, в целях внедрения в АПК новых технологий и знаний, а также подготовки кадров новой формации. Сегодня в научно-образовательном обеспечении в области АПК в составе НАО «НАНОЦ» задействованы 3 аграрных ВУЗа, 23 НИИ с 31 филиалами, 7 опытных хозяйств, 7 селекционных станций, 4 сервисных компании. Научно-образовательные учреждения НАО «НАНОЦ» обеспечивают практически полный охват всех регионов страны.